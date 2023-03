Hanoi (VNA) - Le Vietnam et l' Australie ont encore de nombreux potentiels de coopération dans l'agriculture, le tourisme et la lutte contre le changement climatique, a déclaré le professeur Carl Thayer de l’Université australienne de la Nouvelle-Galles du Sud à l’Agence vietnamienne d’information (VNA).

Le professeur Carl Thayer de l’Université australienne de la Nouvelle-Galles du Sud. Photo: VNA



Les deux pays doivent faire des efforts pour exploiter efficacement ces domaines de coopération, a-t-il ajouté le professeur Carl Thayer, à l’occasion du 5e anniversaire du partenariat stratégique entre le Vietnam et l’Australie (15 mars 2018 – 15 mars 2023).

L'Australie effectue des innovations dans le secteur agricole en termes de science et technologie et ces innovations peuvent être partagées avec le Vietnam. L'Australie modifie aussi ses réglementations pour faciliter l'accès de produits agricoles vietnamiens en Australie.

Le Vietnam ouvre également plus de vols vers l'Australie. La déplacement entre les deux pays est actuellement plus facile. De meilleures liaisons aériennes incitent davantage des Vietnamiens à venir en Australie.

Si le Vietnam et l’Australie portent leurs relations bilatérales au niveau du partenariat stratégique intégral, ils devront concentrer leur coopération dans le commerce, l’investissement, la défense et la sécurité.

Estimant les perspectives des relations bilatérales dans le futur, le professeur Carl Thayer a souligné que les deux pays devraient se concentrer sur les domaines comme la préparation aux prochaines situations épidémiques, la relance économique dans le contexte d'inflation galopante, la garantie de la sécurité alimentaire, et aussi sur les mesures pour surmonter la lente reprise économique après la période post-COVID-19 et répondre à la lutte contre le changement climatique.



A propose du Plan d'action pour la mise en œuvre du partenariat stratégique pour la période 2020 – 2023, le professeur Carl Thayer a indiqué que celui-ci reposait sur trois piliers : renforcement des liens économiques et commerciaux, approfondissement de la coopération stratégique en matière de défense et de sécurité et établissement de partenariats d’intelligence et d'innovation. Il a estimé que le premier pilier est le plus performant car ces dernières années, les relations économique et commerciale entre les deux pays n'ont cessé de se développer. -VNA

Nguyễn Thanh Bình source