Pour l’heure, l’ Argentine s’intéresse aux fruits tropicaux du Vietnam. Photo : internet

Hanoï (VNA) - Le vice-ministre de l'Agriculture et du Développement rural Le Quoc Doanh a travaillé le 25 juin avec l'ambassadeur d'Argentine au Vietnam, Luis Pablo Maria Beltramino pour discuter de la coopération agricole entre les deux pays.

Selon l'ambassadeur argentin, le commerce des produits agricoles entre les deux pays a connu un bon développement. Actuellement, l'Argentine s'intéresse aux fruits tropicaux du Vietnam et a ouvert ses portes à quatre fruits vietnamiens comme litchi, longane, mangue et fruit du dragon.

L'Argentine exporte notamment le soja et les aliments pour les animaux, le coton vers le Vietnam. Luis Pablo Maria Beltramino a également demandé au Vietnam de créer des conditions favorables pour les produits porcins et bovins de son pays de pénétrer au Vietnam. Par ailleurs, il souhaite établir un portail avec le Département de la protection des végétaux, le Département de la médecine vétérinaire du ministère de l'Agriculture et du Développement rural du Vietnam.

Pour sa part, le vice-ministre Le Quoc Doanh a affirmé que les deux pays disposaient d'un énorme potentiel de coopération en matière de produits agricoles.

Actuellement, de nombreux produits du Vietnam peuvent répondre aux besoins des consommateurs argentins tels que le poisson-chat, les crevettes, les fruits tropicaux, les meubles.

Le vice- ministre Le Quoc Doanh a également abordé des possibilités de coopération bilatérale dans la technologie agricole.

Selon le vice-ministre Le Quoc Doanh, l'Argentine est le troisième partenaire commercial du Vietnam en Amérique du Sud (après le Brésil et le Mexique). En 2020, malgré les impacts de la pandémie de COVID-19, le commerce bilatéral a atteint 3,95 milliards de dollars, soit une hausse de 4,3% sur un an.-VNA