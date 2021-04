La quatrième session du Comité mixte Vietnam-Arabie saoudite sur la coopération économique, scientifique et technologique se tient par vidéoconférence. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le vice-ministre de l'Industrie et du Commerce du Vietnam, Cao Quoc Hung, et le vice-ministre de l'Économie et de la Planification de l'Arabie saoudite, Bandar AlKhamies, ont coprésidé le 7 avril par vidéoconférence la quatrième session du Comité mixte Vietnam-Arabie saoudite sur la coopération économique, scientifique et technologique.

Lors de l’événement, les coprésidents du Comité mixte ont examiné la mise en œuvre des contenus de coopération convenus depuis la troisième session et ont proposé des orientations et des mesures pour stimuler la coopération des deux pays dans les temps à venir.

Selon le vice-ministre Cao Quoc Hung, le Vietnam et l'Arabie saoudite se sont soutenus mutuellement dans les forums internationaux et régionaux. Les deux parties appuient le multilatéralisme, le droit international, la Charte des Nations Unies et le rôle de l’ONU dans la garantie de la paix et du développement dans le monde.

L'Arabie saoudite est un marché majeur et l'un des partenaires importants du Vietnam dans la région Moyen-Orient-Afrique.

La valeur d'échanges commerciaux bilatéraux ne cesse d'augmenter et a atteint 1,87 milliard de dollars en 2014. En 2020, ce chiffre s'est établi à 1,6 milliard de dollars malgré les impacts de la pandémie COVID-19.

Le vice-ministre de l'Industrie et du Commerce du Vietnam, Cao Quoc Hung. Photo: VNA

Cependant, les investissements des entreprises saoudiennes au Vietnam s'avèrent modestes.

Par conséquent, le Vietnam est disposé à créer des conditions favorables pour attirer les investisseurs saoudiens.

L'Arabie saoudite compte actuellement six projets avec un capital social total de 2,37 millions de dollars au Vietnam, se classant au 89e rang parmi 139 pays et territoires investissant dans la nation d'Asie du Sud-Est.

La quatrième session s'est concentrée sur certains domaines prioritaires pour promouvoir la coopération, tels que le renforcement du commerce bilatéral en diversifiant les produits d'exportations, l'amélioration de l'attraction des investissements saoudiens dans le Vietnam et l'élimination des difficultés dans les relations commerciales bilatérales.

Les deux parties envisageaient la conclusion rapide du cadre juridique nécessaire pour faciliter et soutenir les activités de paiement, de commerce et d'investissement des entreprises et des citoyens des deux pays.

Le vice-ministre Cao Quoc Hung à Hanoï et le vice-ministre Bandar AlKhamies à Riyalh ont signé le procès-verbal de la réunion. Ils ont convenu que la cinquième session aura lieu en 2023 en Arabie Saoudite -VNA