Hanoi (VNA) – Le Vietnam et le Laos ont tenu mercredi 29 décembre une réunion en ligne pour examiner la mise en œuvre expérimentale du modèle de contrôle à guichet unique à la paire de postes-frontières Lao Bao (Quang Tri) – Densavan (Savannakhet).

Le ministre vietnamien des Affaires étrangères Bui Thanh Son et son homologue lao Saleumxay Kommasith coprésident la réunion. Photo: VNA

Le ministre vietnamien des Affaires étrangères Bui Thanh Son et son homologue lao Saleumxay Kommasith ont coprésidé la réunion.

Les deux parties ont publié un communiqué conjoint en cinq points, affirmant que la mise en œuvre expérimentale du modèle démontre la volonté politique des deux parties et gouvernements de faciliter le commerce et les déplacements des personnes et des entreprises des deux pays et d’autres nations dans la région, contribuant à stimuler le développement économique.

Le communiqué conjoint a déclaré que la paire de postes-frontières internationaux Lao Bao - Densavan reste le premier parmi les sept mentionnés dans l’Accord de facilitation du transport transfrontalier de la sous-région du Grand Mékong (GMS-CBTA) pour mettre en œuvre le modèle de contrôle à guichet unique, qui non seulement revêt une importance pour le respect des obligations contractées par les pays concernés dans l’accord, mais apporte également une expérience utile dans l’application du modèle dans d’autres paires de postes-frontières.

Les deux parties ont exprimé leur détermination à travailler en étroite collaboration pour définir des solutions appropriées pour le modèle futur ainsi que pour s’attaquer aux difficultés existantes. – VNA