Cérémonie marquant le 60e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et l'Algérie. Photo: VNA



Hanoi (VNA) – Le Vietnam et l’Algérie ont célébré le 60e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques (28 octobre 1962-28 octobre 2022), lors d’une cérémonie tenue jeudi soir 27 octobre à Hanoi.



Le Vietnam a été l’un des premiers pays à reconnaître officiellement le gouvernement provisoire de la République algérienne, en 1958, et à ouvrir une ambassade en Algérie en 1962, juste après son indépendance.



S’exprimant lors de la cérémonie, le vice-ministre de la Construction Lê Quang Hung, également président de l’Association d’amitié Vietnam – Algérie (AAVA), a souligné le développement fructueux des relations bilatérales dans tous les domaines, affirmant que les visites régulières de dirigeants des deux pays ont posé des bases solides pour une coopération intégrale entre les deux parties.



Il a affirmé que sur la base des mécanismes de coopération et des accords déjà signés, les relations économiques et commerciales ont enregistré des réalisations remarquables. Le commerce bilatéral a atteint 158 millions de dollars en 2021, et près de 110 millions de dollars au cours des neuf premiers mois de 2022. L’Algérie reste le quatrième importateur de marchandises vietnamiennes en Afrique.



Le responsable s’est déclaré convaincu que l’amitié et la coopération multiforme entre le Vietnam et l’Algérie s’épanouiront de plus en plus, pour la paix et l’intérêt des deux peuples.



Passant en revue les jalons historiques des relations entre les deux pays, l’ambassadeur d’Algérie au Vietnam Abdelhamid Boubazine a affirmé que ces liens avaient connu un heureux développement.



Le diplomate a affirmé que la 12e réunion du Comité intergouvernemental Vietnam prévue en décembre prochain créerait un nouvel élan pour les relations de coopération bilatérales.



L’ambassade d’Algérie au Vietnam continuera de promouvoir la coopération avec l’AAVA dans les temps à venir, en vue de resserrer davantage les relations traditionnelles entre les deux pays, a souligné l’ambassadeur Abdelhamid Boubazine. -VNA