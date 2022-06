Ngô Tu Lâp, directeur de l’Institut francophone international, prend la parole lors de la conférence, tenue le 23 juin.

Photo : IFI/CVN

Hanoï (VNA) - Des initiatives et des mesures pour approfondir la coopération éducative entre le Vietnam et les pays africains à l'ère de la transformation digitale ont été discutées lors d'une conférence internationale qui s'est tenue le 23 juin à Hanoï.



La conférence internationale "Coopération éducative entre le Vietnam et l'Afrique pour un développement harmonieux à l'ère de la transformation digitale", tenue le 23 juin, a été organisé par l’Institut francophone international, de concert avec l’Agence universitaire de la Francophonie, l’Institut d'études africaines et moyen-orientales, l'Université de la pédagogie de Hanoï 2, l'Université des sciences et des technologies de Hanoï, et les universités Cheikh Anta Diop de Dakar (Sénégal) et Senghor (Égypte).



Depuis les années 1960, dans le cadre des projets de coopération entre le Vietnam et l'Afrique, des milliers d’experts vietnamiens en agriculture, santé et éducation ont été envoyés à travailler dans des pays africains tels que l’Algérie, le Mozambique, l’Angola. Ces projets sont devenus un symbole de l’esprit de coopération et ont posé les bases pour d’autres coopérations à l’avenir.



Un domaine de coopération prometteur



À tous égards, le Vietnam et l’Afrique s’efforcent de mettre en œuvre des réformes économiques et des politiques de développement. L’éducation est à la fois un domaine de coopération potentiel et un secteur clé pour atteindre les objectifs ci-dessus. Cette coopération devient encore plus importante dans le contexte de sortie progressive de la pandémie de COVID-19. Les expériences face aux nouveaux défis de l’éducation doivent être partagées entre les pays en voie de développement.



Voici la liste non exhaustive des thèmes de la conférence : les problèmes et les modèles généraux d’exportation de l’éducation, la demande du marché de l’éducation en Afrique, les forces et les expériences du système d’éducation vietnamien, la coopération entre le Vietnam et les pays africains dans ce domaine, la promotion des liens Sud-Sud pour soutenir la transformation du système éducatif en Afrique, les défis auxquels sont confrontés les pays africains pour assurer la qualité des formations et les solutions proposées.



Sont aussi abordées d’autres sujets tels que le partage d’expériences sur les meilleures pratiques afin d’assurer la continuité de l’éducation ; les recommandations aux gouvernements, agences de développement, organisations internationales et autres parties prenantes pour établir des partenariats.



Cette conférence s’inscrit dans le cadre de la série DAAS 2022 (Diderot Advanced Academics Seminars), placée sous le pilotage de l’Université nationale de Hanoï. Il s’agit d’un forum académique international de haute qualité, répondant aux besoins d’apprentissage, de recherche et d’échange des chercheurs, des conférenciers et des étudiants dans de nombreux domaines.-CVN/VNA