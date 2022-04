Hanoi (VNA) – Le Vietnam et l’Afrique du Sud ont convenu jeudi 14 avril de promouvoir davantage leur coopération économique à la hauteur de leurs bonnes relations économiques et de l’envergure de leur économie.

Le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères Pham Quang Hiêu. Photo : VNA



Le Vietnam attache toujours de l’importance à l’amitié traditionnelle avec l’Afrique du Sud, identifie l’Afrique du Sud comme un important "partenaire de coopération et de développement" du Vietnam en Afrique, et est déterminé à promouvoir sa coopération globale avec l’Afrique du Sud, a affirmé le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères Pham Quang Hiêu.



Le responsable a co-présidé par visioconférence avec la vice-ministre sud-africaine des Relations internationales et de la Coopération, Candith Mashego-Dlamini, la 5e réunion du Forum de partenariat intergouvernemental Vietnam-Afrique du Sud sur la coopération économique, commerciale, scientifique, technique et culturelle.



Il s’est réjoui du développement continu et de nombreux progrès de la coopération bilatérale depuis près de trois décennies des relations diplomatiques, notant que l’Afrique du Sud est actuellement le plus grand partenaire commercial du Vietnam en Afrique du Sud.



La vice-ministre Candith Mashego-Dlamini a souligné la place importante du Vietnam dans la politique étrangère de l’Afrique du Sud en Asie en général et en Asie du Sud-Est en particulier et s’est félicitée de la bonne évolution des relations et de l’étroite coordination entre les deux pays dans les enceintes multilatérales.



L’événement, organisé par visioconférence, s’est penché sur le bilan de la coopération bilatérale depuis la 4e réunion du Forum de partenariat intergouvernemental sur la coopération économique, commerciale, scientifique, technique et culturelle.



Sur la base des résultats de leur coopération dans la politique, les affaires étrangères, le commerce, l’investissement, l’agriculture, la défense, la sécurité, l’éducation, la formation, les sciences, les technologies, la justice, le tourisme, l’environnement et la coopération décentralisée, les deux parties ont discuté des mesures concrètes pour approfondir davantage leurs bonnes relations.



Les deux parties ont convenu de maintenir le contact et l’échange des délégations de haut niveau, de renforcer le soutien mutuel dans les forums internationaux et régionaux ainsi que de promouvoir efficacement des mécanismes de coopération bilatérale.



Elles ont affirmé travailler en étroite collaboration pour élargir l’échelle et la structure des échanges commerciaux, promouvoir la coopération dans l’industrie, l’agriculture, l’investissement et le tourisme.

Les deux parties ont affirmé l’importance de renforcer leur coopération dans les domaines de la défense, de la sécurité, de la justice, de l’environnement, des sciences, des technologies, de l’éducation et de la formation... et ont proposé d’étudier la possibilité d’élargir leur coopération à la construction, à l’information, à la communication et au travail...

Elles se sont entendues sur des mesures visant à mettre en œuvre efficacement les documents signés, à accélérer les négociations en vue de la signature d’importants documents de coopération et à lever les obstacles, les empêchements qui se rencontrent dans leur coopération actuelle.

Les deux parties ont convenu de tenir la prochaine réunion en Afrique du Sud, prévue en 2024, et ont signé en ligne le procès-verbal de la 5e réunion. – VNA