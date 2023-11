Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh (gauche) et le président turc Recep Tayyip Erdoğan. Photo : VNA

Ankara, 29 novembre (VNA) - Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh et le président turc Recep Tayyip Erdoğan se sont mis d'accord sur de nombreuses mesures spécifiques pour forger une coopération multiforme entre les deux pays lors de leur réunion à Ankara le 29 novembre (heure locale) dans le cadre du visite officielle en Turquie Recep Tayyip Erdoğan a hautement apprécié la visite de Pham Minh Chinh, qui a lieu au moment où le Vietnam et la Turquie célèbrent le 45e anniversaire de leurs relations diplomatiques, affirmant qu'elle ouvre une nouvelle ère pour leurs relations.Le président turc a affirmé que la Turquie attache de l'importance au développement de la coopération multiforme avec le Vietnam et a apprécié le soutien précieux du gouvernement et du peuple vietnamiens à son pays pour surmonter les conséquences du tremblement de terre de février 2023.Les dirigeants ont convenu de renforcer la coopération entre le Parti communiste du Vietnam et le Parti de la justice et du développement au pouvoir de Turquie, ainsi qu'entre les gouvernements et les parlements des deux pays.Ils ont également échangé des points de vue sur des questions régionales et internationales d'intérêt commun et ont souligné l'importance du respect du droit international et de la garantie de la paix, de la sécurité et du développement dans les deux régions et dans le monde.Tous deux ont estimé qu'il restait aux deux pays une marge considérable pour renforcer leurs liens économiques et qu'une plus grande attention était nécessaire pour exploiter davantage cet énorme potentiel.Recep Tayyip Erdoğan a affirmé que la Turquie souhaitait renforcer la coopération commerciale et en matière d'investissement avec le Vietnam, ajoutant qu'un certain nombre de groupes turcs opéraient avec succès dans ce pays d'Asie du Sud-Est.Il a également suggéré aux deux pays d'élargir leur collaboration dans les domaines du tourisme, de la santé et de l'énergie, et s'est engagé à demander aux ministères et agences de mettre en œuvre les contenus convenus lors de la visite du Premier ministre Pham Minh Chinh, notamment l'organisation de la 8e réunion du Comité intergouvernemental Vietnam-Turquie et ma cinquième consultation politique entre les deux ministères des Affaires étrangères au premier semestre 2024.Pham Minh Chinh a appelé la Turquie à faciliter l'accès des principaux produits vietnam iens tels que les chaussures, les produits agricoles et les produits aquatiques aux chaînes de supermarchés et au système de distribution du pays, et a invité les groupes et entreprises turcs à investir dans des domaines tels que les infrastructures et la logistique de l'hydrogène.Les dirigeants ont également convenu de renforcer la coopération dans d'autres domaines, notamment l'industrie halal, le tourisme, l'agriculture, l'éducation et la formation, et de renforcer les échanges entre les peuples.Pham Minh Chinh a profité de l'occasion pour suggérer àRecep Tayyip Erdoğan de diriger les agences turques compétentes afin de créer des conditions plus favorables pour que la communauté vietnamienne vive et travaille dans le pays.Concernant les questions régionales et internationales, le Premier ministre a annoncé que le Vietnam fournirait 500.000 dollars par l'intermédiaire de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) pour aider le peuple palestinien dans la bande de Gaza.Le chef du gouvernement vietnamien Pham Minh Chinh a transmis l'invitation du président Vo Van Thuong au président turc à effectuer une visite officielle au Vietnam l'année prochaine. Recep Tayyip Erdoğan a accepté l'invitation avec plaisir.- VNA