Hanoi (VNA) – Le Vietnam et la Turquie ont publié une déclaration commune à l’occasion de la visite officielle du Premier ministre Pham Minh Chinh en Turquie les 29 et 30 novembre, à l’invitation du vice-président turc Cevdet Yılmaz.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (à gauche) lors de son entrevue avec le président Recep Tayyip Erdoğan. Photo : VNA



La déclaration commune indique qu’il s’agit de la première visite officielle en Turquie d’un Premier ministre vietnamien depuis l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays en 1978.

La visite revêt d’autant plus d’importance qu’elle a lieu à l’occasion du 45e anniversaire des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Turquie et du 100e anniversaire de la fondation de la République de Turquie.

Les dirigeants turcs ont salué la visite du Premier ministre Pham Minh Chinh, qui, selon eux, marque un jalon important dans les relations entre les deux pays.

Les deux parties ont exprimé leur appréciation pour la coopération économique et commerciale bilatérale, avec une croissance positive enregistrée dans les échanges commerciaux.

Elles ont convenu de se coordonner étroitement pour porter le commerce bilatéral à 4 milliards de dollars dans les temps à venir, en renforçant la promotion commerciale, en connectant les entreprises et en supprimant les obstacles.

La partie vietnamienne a salué et encouragé les entreprises turques à investir au Vietnam dans les domaines de l’industrie, de l’agriculture de haute technologie, de l’économie verte, de l’innovation, des énergies renouvelables et des infrastructures, de la logistique...

Elle a espéré que le projet de terminal passagers de l’aéroport international de Long Thành sera bientôt réalisé par un consortium dirigé par une entreprise turque, et appelle les entreprises turques à poursuivre leurs projets d’investissement au Vietnam.

Les deux parties ont convenu de renforcer leur coopération dans le domaine de l’aviation civile afin de promouvoir le tourisme et le commerce.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et le vice-président turc Cevdet Yılmaz supervisent la signature du protocole d’accord de coopération entre l’Académie diplomatique du Vietnam et l’Académie diplomatique de Turquie. Photo : VNA

Elles ont reconnu le potentiel de coopération dans le secteur agricole et se sont engagées à mener des discussions plus spécifiques sur l’accélération des procédures d’approbation connexes afin d’augmenter l’importation et l’exportation de produits d’origine agricole et animale.

Les deux parties ont convenu de continuer à soutenir le développement de l’industrie halal au Vietnam en partageant leurs expériences et en renforçant les capacités.

A l’occasion de la visite du Premier ministre Pham Minh Chinh, les deux parties ont convenu d’ouvrir un consulat général de Turquie à Hô Chi Minh-Ville.

Appréciant grandement le potentiel de coopération dans le domaine de l’industrie de défense, les deux parties ont souligné la nécessité de renforcer la coopération dans ce domaine.

Elles ont également convenu de renforcer la coopération dans la lutte contre la criminalité, en particulier la criminalité transnationale, la criminalité organisée et le terrorisme sous toutes ses formes et manifestations, à travers l’échange d’informations et le partage d’expériences.

Afin de consolider le cadre juridique de la coopération, les deux parties se sont engagées à accélérer les négociations sur des accords bilatéraux dans les domaines de la défense, de la sécurité et de l’extradition.

La partie turque a remercié le Vietnam pour son aide précieuse pour aider la Turquie à surmonter les conséquences du tremblement de terre de février 2023, y compris l’envoi de 100 soldats pour participer aux opérations de recherche et de sauvetage ainsi que le soutien financier du gouvernement et de la Croix-Rouge du Vietnam d’un montant total équivalent à 900.000 dollars.

Réitérant l’importance de la gestion des catastrophes naturelles, les deux parties ont convenu de promouvoir la coopération en matière de formation technique et le partage d’expériences en matière de recherche, de sauvetage et de secours.

Les deux parties ont échangé leurs points de vue sur les questions internationales et régionales d’intérêt commun, soulignant l’importance du respect du droit international et de la Charte des Nations Unies pour assurer la paix, la stabilité, la sécurité et le développement régionaux et mondiaux.

Elles ont reconnu l’importance d’ériger l’amitié et la coopération en un nouveau cadre de partenariat.

Le président Recep Tayyip Erdoğan, le vice-président Cevdet Yilmaz et le président de la Grande Assemblée nationale de Turquie, Numan Kurtulmuş ont exprimé leurs remerciements pour l’invitation du président Vo Van Thuong, du Premier ministre Pham Minh Chinh et du président de l’Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Huê à effectuer une visite officielle au Vietnam au moment qui leur conviendra le mieux. – VNA