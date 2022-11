Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le général de corps d'armée Hoang Xuân Chiên, vice-ministre de la Défense, a exprimé son soutien aux contenus de coopération conclus lors de l’entretien du 8 novembre entre le chef d'état-major adjoint de l'Armée populaire du Vietnam, le lieutenant-général Nguyen Van Nghia et commandant en chef de l'armée royale thaïlandaise, le général Narongpan Jittkaewtae.Recevant le 8 novembre à Hanoï, le commandant en chef de l'Armée royale thaïlandaise, le vice-ministre de la Défense Hoang Xuân Chien a souligné que dans le contexte du développement heureux des relations Vietnam-Thaïlande, leur coopération en matière de défense a également connu des progrès actifs, reflétant la confiance mutuelle entre les deux armées.Il a déclaré qu'alors que les deux pays marqueront le 10e anniversaire de leur partenariat stratégique en 2023, les deux armées devraient déployer activement des activités pour renforcer la confiance mutuelle, telles que la tenue de discussions stratégiques, l'échange de délégations et le partage d'expériences dans la gestion des problèmes de sécurité non traditionnelle.Hoang Xuân Chiên a également suggéré aux deux parties de promouvoir un travail conjoint dans des domaines adaptés aux besoins et à la force de chaque partie, comme la logistique, la médecine militaire, la recherche et le sauvetage et la lutte contre le terrorisme.Il a profité de l'occasion pour inviter les responsables du ministère de la Défense et de l'armée thaïlandaise à assister à la première Exposition internationale de la défense du Vietnam en décembre.Le commandant en chef thaïlandais a informé son hôte du succès de ses entretiens avec le chef d'état-major adjoint de l'Armée populaire vietnamienne Nguyên Van Nghia, affirmant que les deux parties ont convenu de continuer à renforcer leur coopération pour contribuer aux relations entre les deux pays et apporter une vie paisible et heureuse à leur peuple.Le commandant en chef de l'Armée royale thaïlandaise est à Hanoï pour assister à la 23e réunion multilatérale des chefs d'armée de l'ASEAN (ACAMM-23).Lors de l’entretien entre le chef d'état-major adjoint de l'Armée populaire du Vietnam, le lieutenant-général Nguyên Van Nghia et le commandant en chef de l'armée royale thaïlandaise, le général Narongpan Jittkaewtae, les deux parties sont parvenues à un consensus sur un certain nombre de priorités de coopération à l'époque. en avant. Ils maintiendront l'échange d'informations et d'évaluation ainsi que des délégations à tous les niveaux, poursuivront leur coopération en matière de formation, y compris la formation linguistique, et élargiront leur coopération à des domaines de sécurité non traditionnelle tels que la recherche et le sauvetage, la gestion des frontières, la lutte contre la criminalité transfrontalière, la lutte contre le terrorisme, et le partage d'expériences sur l'implication de l'armée dans la réduction de la pauvreté.Les deux parties se sont également engagées à continuer de se consulter et de se soutenir lors de forums et d'événements multilatéraux dans le cadre de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN).- VNA