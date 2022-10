Rencontre avec les attachés militaires thaïlandais, le 27 octobre à Hanoï. Photo: QDND

Hanoï (VNA) - Le vice-ministre de la Défense Hoang Xuan Chiên a reçu le 27 octobre à Hanoï l’attaché de Défense et de l'Armée de terre thaïlandaise Anupon Naksut, l’attaché militaire de la Marine thaïlandaise Warun Weerakul, et l’attaché militaire de l'Armée de l'air thaïlandaise Prin Yongpiyanon, au Vietnam.

Le Vietnam attache toujours de l'importance et accorde la priorité au développement de ses liens avec la Thaïlande et souhaite renforcer le partenariat stratégique bilatéral dans tous les domaines, dont dans la défense, a souligné le général de corps d’armée Hoang Xuan Chiên.

Le vice-ministre vietnamien a proposé aux attachés militaires thaïlandais de continuer de travailler en étroite collaboration avec la partie vietnamienne et de mettre en œuvre efficacement les contenus de coopération bilatérale en mettant l'accent sur l'échange de délégations à tous les niveaux, l’organisation du 4e dialogue Vietnam - Thaïlande sur la politique de défense, et le partage d'expériences entre les forces armées vietnamiennes et thaïlandaises…

De son côté, le colonel Anupon Naksut a déclaré que la Thaïlande renforcerait continuellement ses liens de défense avec le Vietnam. Il a également informé de la participation de la Thaïlande à l'Exposition internationale de défense du Vietnam 2022, prévue en décembre prochain à Hanoï. -VNA