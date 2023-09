Cérémonie d’accueil officielle en l’honneur du général d’armée Chalermphon Srisawasdi, commandant des forces de défense de l'Armée royale thaïlandaise, le 20 septembre à Hanoï. Photo: VNA

Entretien entre les généraux Nguyen Tan Cuong et Chalermphon Srisawasdi. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le général de corps d'armée Nguyen Tan Cuong, chef d'état-major général de l'Armée populaire du Vietnam, vice-ministre de la Défense, a présidé le 20 décembre à Hanoï, la cérémonie d’accueil officielle en l’honneur du général d’armée Chalermphon Srisawasdi, commandant des forces de défense de l'Armée royale thaïlandaise, en visite officielle du 19 au 21 septembre au Vietnam.Lors de leur entretien, Nguyen Tan Cuong et Chalermphon Srisawasdi ont convenu de multiplier l’échange de délégations de tous niveaux, de maintenir les mécanismes de coopération disponibles, de mener à bien les préparatifs du 5e dialogue sur la politique de défense Vietnam-Thaïlande prévu fin 2023 au Vietnam.Les deux généraux ont proposé de se coordonner dans la lutte contre la criminalité liée à la drogue et la traite transfrontalière des êtres humains, d’étudier la possibilité d'élargir la coopération dans un certain nombre de domaines potentiels adaptés aux besoins et aux atouts de chaque partie, tels que le partage d'expériences en matière de gestion et de défense des frontières, la lutte contre l'immigration clandestine, de promouvoir la réponse aux défis de sécurité non traditionnels, de renforcer les consultations et le soutien mutuel dans le cadre de la coopération militaire et de défense de l'ASEAN, ainsi que de maintenir la position commune du bloc régional sur les questions de sécurité régionales et internationales.