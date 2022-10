Vue du forum. Photo: VNA

Bangkok (VNA) - Le deuxième forum sur l'énergie entre le Vietnam et la Thaïlande s'est tenu à Bangkok le 6 octobre, dans le but de promouvoir l'objectif commun de développer des énergies propres et durables.

S'exprimant lors de l'événement, le secrétaire permanent du ministère thaïlandais de l'Énergie, Kulit Sombatsiri, a déclaré que son pays souhaitait promouvoir avec le Vietnam une coopération substantielle dans le domaine de l'énergie.

Pour sa part, le vice-ministre vietnamien de l'Industrie et du Commerce, Dang Hoang An, a déclaré que depuis la tenue du premier forum dans la province centrale de Binh Dinh en 2015, la coopération énergétique bilatérale avait obtenu de nombreux résultats encourageants.

Le vice-ministre vietnamien de l'Industrie et du Commerce, Dang Hoang An, lors du forum. Photo: VNA

La Thaïlande est un important investisseur énergétique au Vietnam, a-t-il dit, précisant que ses entreprises ont investi dans des centrales éoliennes, solaires et thermiques dans de nombreuses localités vietnamiennes. Le Groupe national pétrolier et gazier du Vietnam (PetroVietnam) et la société nationale d'exploration et de production pétrolière de la Thaïlande (PTTEP), via ses filiales, travaillent ensemble dans certains projets d'exploration et d'exploitation gazo-pétrolière au Vietnam et en Algérie, a-t-il ajouté.

Affirmant l'importance du partenariat énergétique avec la Thaïlande, Dang Hoang An a estimé que l'organisation de ce deuxième forum était nécessaire au milieu des nombreuses difficultés rencontrées par l'industrie mondiale de l'énergie, contribuant à la coopération bilatérale dans ce domaine et au Partenariat stratégique renforcé Vietnam-Thaïlande mis en place en 2015.

Lors du forum, les participants ont partagé leurs expériences sur de nombreux problèmes importants de développement énergétique du Vietnam et de la Thaïlande, qui ont pour objectif commun de passer aux énergies propres afin de minimiser les impacts du changement climatique.

Ils ont également évoqué les opportunités de partenariats commerciaux dans le domaine de l'énergie dans les temps à venir, l'élargissemnt des liens commerciaux et d'investissement, l'échange de connaissances et de technologies, les innovations dans l'exploration pétrolière et la production d'énergie propre, et le développement de nouveaux carburants comme l'hydrogène et l'ammoniac afin de promouvoir conjointement la sécurité énergétique et l'énergie durable. -VNA