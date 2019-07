Bangkok (VNA) - Le Groupe de travail mixte sur la politique et la sécurité Vietnam-Thaïlande (JWG) a tenu une réunion mercredi 31 juillet à Hua Hin, en Thaïlande.

Vue de la réunion du Groupe de travail mixte sur la politique et la sécurité Vietnam-Thaïlande, le 31 juillet à Hua Hin, en Thaïlande. Photo: VNA

La délégation vietnamienne est dirigée par le vice-ministre de la Sécurité publique, Bui Van Nam, et la délégation thaïlandaise, par le secrétaire général du Conseil de sécurité nationale de Thaïlande, Wanlop Rugsunaoh.

Les deux parties ont partagé l’opinion selon laquelle l’amitié traditionnelle entre le Vietnam et la Thaïlande ne cessaient de se consolider et de se développer dans tous les domaines, notamment la politique, l’économie, la culture, les affaires sociales, l’éducation et la défense et la sécurité.

Elles ont déclaré que le JWG Vietnam-Thaïlande a contribué de manière significative à la promotion concrète du partenariat stratégique bilatéral dans divers domaines, dans l’intérêt des deux peuple vietnamien et thaïlandais.

Vietnamiens et Thaïlandais se sont concentrés sur les problèmes régionaux et internationaux qui ont affecté la coopération politique et sécuritaire entre les deux pays.

Ils ont également examiné les résultats de la coopération dans des domaines tels que la politique, la sécurité et le renseignement, la défense, la lutte contre la criminalité transfrontalière, le droit et la justice et d’autres questions relatives à la coopération bilatérale en matière de sécurité.

Les deux parties sont parvenues à un consensus sur les contenus et les orientations de la coopération en matière de politique et de sécurité dans les temps à venir, contribuant ainsi à la réalisation effective du programme d’action mettant en œuvre le partenariat stratégique Vietnam-Thaïlande.

Bui Van Nam et sa suite ont rendu une visite de courtoisie au vice-Premier ministre thaïlandais chargé de la sécurité, le général Prawit Wongsuwan.

La délégation vietnamienne a visité des lieux d’intérêt et a procédé à des échanges sportifs avec la partie thaïlandaise afin de mieux comprendre la culture et les coutumes traditionnelles thaïlandaises et de renforcer l’amitié entre les deux parties.

La 12e réunion du JWG Vietnam-Thaïlande sur la coopération en matière de politique et de sécurité se tiendra au Vietnam. -VNA