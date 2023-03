Bangkok (VNA) – L’ambassadeur du Vietnam en Thaïlande, Phan Chi Thanh, a eu une séance de travail le 24 mars à Bangkok avec le vice-ministre thaïlandais du Travail, Surachai Chaitrakulthong, pour discuter des mesures visant à promouvoir la coopération bilatérale dans le secteur du travail.L’ambassadeur Phan Chi Thanh a indiqué que les entreprises thaïlandaises appréciaient les nombreuses opportunités d’affaires au Vietnam et continueraient à promouvoir leurs investissements. De grandes entreprises thaïlandaises sont déjà présentes au Vietnam, dans de grands projets utilisant de nombreux travailleurs vietnamiens.Le gouvernement vietnamien crée toujours des conditions favorables pour les Thaïlandais travaillant sur son sol, a-t-il ajouté.Remerciant le gouvernement thaïlandais pour avoir soutenu les travailleurs vietnamiens ces derniers temps, l’ambassadeur Phan Chi Thanh a suggéré à la partie thaïlandaise de leur ouvrir davantage ses secteurs.Le diplomate vietnamien a proposé aux deux parties d’effectuer prochainement des échanges de délégations de spécialistes pour approuver un plan de prolongation du protocole d’accord et d’accord sur l'emploi entre les deux ministères du Travail, dont l’ajout de métiers et secteurs.L’ambassade du Vietnam est prête à soutenir et à promouvoir la coopération entre les agences compétentes des deux ministères du Travail, a-t-il promis.Pour sa part, le vice-ministre thaïlandais du Travail Surachai Chaitrakulthong a affirmé que les relations et la coopération étaient de plus en plus étroites entre les deux pays, notamment depuis la visite du président du Vietnam en Thaïlande et sa participation au sommet de la Coopération économique pour l'Asie-Pacifique (APEC) forum en novembre 2022, qui a contribué à porter les relations bilatérales à une nouvelle hauteur.Étant des membres de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), le Vietnam et la Thaïlande possèdent de nombreux avantages et potentiels de coopération pour le succès et le développement mutuels, a-t-il souligné.Actuellement, le nombre d’entreprises vietnamiennes investissant en Thaïlande, et vice versa, est en hausse. Le Vietnam compte près de 100 millions d'habitants, fournissant des ressources humaines abondantes au service du développement national et pouvant travailler dans les pays de l’ASEAN, dont la Thaïlande Il a convenu que le Vietnam et la Thaïlande devraient prendre des mesures pour augmenter le nombre de travailleurs vietnamiens en Thaïlande dans les temps à venir.Le vice-ministre SurachaiChaitrakulthong a également affirmé que le Département de développement des compétences du ministère thaïlandais du Travail facilite l’ouverture de classes de formation professionnelle pour les travailleurs.Il a partagé les recommandations et propositions de l’ambassadeur vietnam ien, dont l'importance pour les deux parties de réviser et compléter les dispositions du protocole d’accord et de l’accord sur le travail telles que diversification des secteurs pour les travail leurs vietnamiens, en particulier les services et l’agriculture, et s’orienter vers la signature de documents de coopération dans les meilleurs délais. -VNA