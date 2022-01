Bangkok (VNA) - Un livre présentant le partenariat stratégique renforcé Vietnam-Thaïlande a été publié lors d’une cérémonie vendredi 14 janvier à Bangkok.

Les délégués posent lors de la publication du livre «Le Vietnam et la Thaïlande dans un partenariat stratégique renforcé», le 14 janvier à Bangkok. Photo : VNA

Le livre a été rédigé conjointement par l’Office du commerce et l’ambassade du Vietnam en Thaïlande et le Conseil des entreprises Thaïlande-Vietnam.

Dans son allocution, Sanan Angubolkul, président de la Chambre de commerce thaïlandaise, a souligné que la Thaïlande était devenue le plus grand partenaire du Vietnam au sein de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN).

Je suis convaincu que non seulement nous resterons productifs dans notre partenariat, mais nous porterons notre relation vers de nouveaux sommets de progrès, de développement et de réalisation des objectifs que nous nous sommes fixés, a-t-il déclaré.

Pour sa part, l’ambassadeur du Vietnam en Thaïlande, Phan Chi Thanh, a indiqué que 2021 avait marqué un jalon important alors que les deux pays avaient fêté le 45e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques bilatérales.

Le Vietnam et la Thaïlande font partie des rares réussites dans la région et au-delà, célébrant une coopération florissante au cours des dernières décennies, selon le diplomate.



La Thaïlande est le plus grand partenaire commercial et le neuvième investisseur étranger du Vietnam au sein de l’ASEAN, tandis que le Vietnam est le cinquième partenaire commercial de la Thaïlande dans le monde.

Les deux pays sont également membres de nombreux accords commerciaux internationaux tels que le Partenariat économique global régional (RCEP), l’Accord sur le commerce des marchandises de l’ASEAN (ATIGA) et la Zone de libre-échange de l’ASEAN (AFTA).

Ces fondations solides ont contribué à ouvrir la voie au renforcement de la coopération économique, permettant aux entreprises d’explorer diverses opportunités de commerce et d’investissement.

Je suis convaincu qu’avec une forte détermination et des efforts conjoints, le Vietnam et la Thaïlande atteindront l’objectif de 25 milliards de dollars d’échanges bilatéraux en 2025, a déclaré l’ambassadeur.

La conseillère commerciale vietnamienne en Thaïlande, Trân Thi Thanh My, a déclaré à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) que le livre servirait de référence utile pour les entreprises et les lecteurs qui explorent des opportunités de coopération dans les deux pays. – VNA