Bangkok, 10 mai (VNA) - Le secrétaire permanent aux Affaires étrangères par intérim de la Thaïlande, Sarun Charoensuwan, a suggéré que le Vietnam et son pays travaillent ensemble pour promouvoir davantage le commerce bilatéral, en vue d'atteindre l'objectif de 25 milliards de dollars d'ici 2025.

Le secrétaire permanent aux Affaires étrangères par intérim de la Thaïlande, Sarun Charoensuwan (dtroite) et le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères Pham Quang Hieu. Photo : VNA

Sarun Charoensuwan a fait cette suggestion lors d'une séance de travail le 9 mai avec le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères Pham Quang Hieu, au cours de laquelle l'hôte a appelé le gouvernement vietnamien à prêter attention au soutien des projets d'investissement thaïlandais dans le domaine des énergies renouvelables.

Pham Quang Hieu, qui est également président du Comité d'État chargé des affaires liées aux Vietnamiens d'outre-mer a demandé de continuer à envisager d'accélérer les procédures pour augmenter le nombre de produits agricoles vietnamiens importés sur le marché thaïlandais.

Il a suggéré que les deux parties reconnaissent bientôt les passeports vaccinaux de l'autre afin de faciliter davantage la coopération en matière d'investissement, de commerce et de tourisme, affirmant que cela aide non seulement à faciliter les voyages entre les deux pays, mais contribue également à établir des liens touristiques de la Thaïlande au Vietnam et vice versa.

Photo : VNA

Les deux parties ont convenu de mettre en œuvre efficacement le protocole d'accord sur la coopération entre les deux ministères des Affaires étrangères, notamment en renforçant le partage d'expériences en matière de diplomatie numérique et publique.

Dans le contexte où les deux pays ont bien maîtrisé la pandémie de COVID-19 et ouvert leurs pays, les deux ministères des Affaires étrangères devraient coordonner activement et organiser prochainement des visites de hauts dirigeants et organiser la 4e réunion conjointe du cabinet, et mettre en œuvre des mécanismes d'échange entre les deux ministères en 2022.

Les deux parties ont convenu de travailler ensemble pour promouvoir les relations entre les provinces jumelles des deux pays et mettre en œuvre de manière efficace et pratique leurs accords et programmes de coopération.

Les deux parties se coordonneront également pour renforcer davantage le rôle et les activités de l'Association d'amitié Thaïlande-Vietnam et de l'Association d'amitié Vietnam-Thaïlande afin de promouvoir la diplomatie entre les deux pays.

Auparavant, le vice-ministre des AE Pham Quang Hieu a eu une rencontre avec la communauté vietnamienne à Bangkok, et a visité un certain nombre d'établissements commerciaux d'expatriés vietnamiens vivant et travaillant en Thaïlande.

Au cours de son voyage, Pham Minh Hieu et la délégation du Comité d'État chargé des affaires liées aux Vietnamiens d'outre-mer ont également assisté à des cérémonies pour attacher des plaques signalétiques vietnamiennes aux pagodes Tam Bao (dont le nom thaï est Wat Aphay Phati Kram) et Ngoc Thanh (Wat Anna Duoikai Tralom Prachom Phatsakan) de la communauté vietnamienne en Thaïlande.- VNA