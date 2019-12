Dodoma, 8 décembre (VNA) - Pham Minh Chinh, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du PCV et président de la Commission d’organisation du Comité central du PCV à la tête d’une délégation de haut rang du PCV a effectué une visite de travail du 3 au 7 décembre en Tanzanie.

Pham Minh Chinh, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du PCV et président de la Commission d’organisation du Comité central du PCV (2e, gauche) en Tanzanie. Photo : VNA

Pendant son séjour en Tanzanie, Pham Minh Chinh a eu des rencontres avec le chef adjoint du parti au pouvoir Chama Cha Mapinduzi (CCM) et également le vice-président de la Tanzanie, Ali Mohamed Shein; le président de l'Assemblée nationale de Tanzanie, Job Ndugai; le secrétaire général du CCM, Bashiru Ally Kakurwa; le chef de la Commission de l'éducation et de la propagande, Humphrey Bashungwa; et a également visité l'ambassade du Vietnam et le groupe des travailleurs de Halotel, la première unité du groupe des télécommunications de Viettel dans ce pays africain.

Lors de dialogues avec les dirigeants tanzaniens, il a réitéré sa gratitude au pays africain pour son soutien au Vietnam lors de la dernière lutte pour la libération nationale et la réunification ainsi que pour la construction actuelle du pays.

D'autre part, il a proposé de différentes mesures visant à consolider le cadre juridique pour approfondir les liens et à promouvoir la signature d'accords sur la non double taxation, la stimulation du commerce, la protection des investissements et l'autre en matière consulaire.

Il a également exprimé le souhait de la partie tanzanienne d'aider les opérations de Halotel et a plaidé pour l'intensification de la coordination dans les forums multilatéraux. Il a demandé à la Tanzanie de soutenir la position de Hanoi sur la question en mer Oriental, le règlement des différends en voie pacifique et la garantie de la sécurité de la navigation aérienne et maritime dans la région.

Pendant ce temps, les dirigeants hôtes ont souligné les réalisations de la nation d'Asie du Sud-Est dans l’œuvre de renouveau et sa position sur la scène régionale et internationale, et ont exprimé le désir d'acquérir des expériences du Vietnam dans les travaux de construction partisans.

D'autre part, ils ont proposé d’accélérer les liens bilatéraux dans la diplomatie, l'économie, le commerce, l'investissement, les télécommunications, l'agriculture, la foresterie et le tourisme et hautement apprécié les contributions de Halotel au développement local.- VNA