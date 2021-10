Le vice-ministre du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, Lê Van Thanh. Photo: VNA



Hanoi (VNA) – Le ministère vietnamien du Travail, des Invalides et des Affaires sociales et le Secrétariat d’Etat suisse de l’économie ont tenu le 26 octobre un dialogue pour partager leurs expériences en matière de sécurité au travail.

Le vice-ministre du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, Lê Van Thanh, a déclaré que ces 50 dernières années, les relations diplomatiques Vietnam-Suisse ont fait des progrès significatifs dans tous les domaines, avant d’ajouter que la coopération en matière de travail, d'emploi et de sécurité sociale avait été promue sur la base des relations entre les deux ministères établis en 2011.

Le ministère souhaite continuer à promouvoir la coopération avec la Suisse dans l'emploi par le biais des mécanismes efficaces existants et à rechercher des opportunités de coopération à l'avenir, a-t-il souligné.

De son côté, l’ambassadrice Valérie Berset Bircher (le Secrétariat d’Etat suisse de l’économie) a déclaré que ces deux dernières années, dans le contexte de pandémie de COVID-19, on peut dire que la question de l'emploi est devenue une préoccupation centrale des deux pays, a-t-elle affirmé.

Ce dialogue permet aux deux ministères de discuter et partager des contenus liés au marché du travail, au maintien et à la création d'emplois ainsi que des modèles et solutions efficaces pour rétablir le marché du travail, et assurer l'emploi et la sécurité sociale des salariés dans la période post-pandémie, a-t-elle souligné.

Le dialogue sur le travail pour partager des expériences en matière de sécurité au travail du Vietnam et de la Suisse. Photo: VNA



Dans le temps à venir, le Vietnam et la Suisse coopéreront plus étroitement dans le domaine du travail et de l'emploi à travers des projets tels que SCORE, BETTER WORK, en particulier la coopération en matière politique avec le projet « Ecosystème de productivité du travail vers un travail décent dans la période 2022-2024 ».

Lors de ce dialogue, les deux parties ont discuté des orientations de la future coopération en mettant l'accent sur la coopération dans le domaine du travail et de l'emploi, des réunions en marge de la conférence annuelle de l'OIT (Organisation internationale du travail)...-VNA