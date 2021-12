Hanoi, 28 décembre (VNA) - La candidature de la Suisse à un siège non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies pour le mandat 2023-2024 ouvre également des possibilités pour davantage de travail commun et de coopération en vue du renforcement du multilatéralisme et du respect du droit international. Ce sont des principes vitaux pour la prospérité de la Suisse et du Vietnam.

Le ministre vietnamien des AE Bui Thanh Son (gauche) et l’ambassadeur de la Suisse au Vietnam Ivo Sieber. Photo : VNA

C’est ce qu’a déclaré l’ambassadeur de la Suisse au Vietnam Ivo Sieber lors de son interview accordée au correspondant de l’Agence vietnamienne d’Information.

L'ambassadeur Ivo Sieber a souligné qu'en plus de partager le principe du respect du droit international, le Vietnam et la Suisse ont un potentiel de coopération complémentaire, contribuant au renforcement des relations bilatérales dans les temps à venir.

Les deux pays ont beaucoup à gagner à travailler ensemble. C'est aussi pourquoi il existe une forte volonté des deux côtés de conclure bientôt les négociations pour un accord de libre-échange progressif (ALE) entre le Vietnam et l'Association européenne de libre-échange (AELE - comprenant l'Islande, le Lichtenstein, la Norvège et la Suisse), a-t-il dit.

Un ALE, intégrant des éléments modernes des ALE récents conclus séparément par le Vietnam et l'AELE, renforcerait le potentiel d'une coopération économique bilatérale accrue, offrant de nouvelles opportunités d'exportation pour les entreprises des deux côtés et favorisant les investissements directs étrangers au Vietnam, a-t-il souligné.

Actuellement, plus de 100 entreprises suisses réunissant un fonds d’investissement total de plus de 2 milliards de dollars sont en opération au Vietnam créant environ 20.000 emplois au pays, a-t-il déclaré, ajoutant qu’au sein de l'ASEAN, la Suisse est le 9ème investisseur étranger le plus important, au Vietnam, elle n’est jusqu'à présent qu'à la 19ème position.

L’événement illuminant le bâtiment Landmark81 à Hô Chi Minh-Ville avec le logo anniversaire le 1er août dernier. Photo : VNA

Selon le diplomate suisse, les autres domaines de coopération bilatérale incluent le développement, l'éducation, la recherche, la science et l'innovation.

Le gouvernement suisse continue d'offrir des subventions de coopération au développement via la mise en œuvre de la stratégie de coopération du Secrétariat d'État à l'économie SECO pour la période 2021-2024, soutenant le développement économique du Vietnam.

À partir de 2021, le Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS) et la Fondation nationale vietnamienne pour le développement scientifique et technologique (NAFOSTED) soutiennent pour la première fois conjointement 10 équipes de chercheurs suisses et vietnamiens réalisant des projets dans un large éventail de disciplines, dont les sciences de l'environnement, les sciences de la santé, l’économie circulaire et d’autres thématiques visant à soutenir l'innovation dans les deux pays.

Sur les activités célébrant les 50 ans de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, le diplomate suisse a déclaré que les 50 ans étaient en effet une date jubilaire importante à célébrer tant pour le Vietnam que pour la Suisse.

Il a souligné les deux visites de haut niveau qui ont eu lieu dans les deux sens : d'abord, la visite du vice-président suisse Ignazio Cassis à Hanoï début août, puis la visite du président Nguyên Xuân Phuc à Berne fin novembre. De telles visites sont extrêmement précieuses, permettant aux organes concernés des deux pays de renforcer davantage l'amitié et la relation de confiance.

Cérémonie d'inauguration et de remise à l'Académie diplomatique du Vietnam de la « Salle de conférence de Genève » en novembre. Photo : VNA

Malgré les impacts du le Covid-19, des activités célébrant cet événement ont été organisées comme des « Journées du Vietnam » en octobre en Suisse, l’événement illuminant le bâtiment Landmark81 à Hô Chi Minh-Ville avec le logo anniversaire le 1er août dernier, et l'inauguration et la remise à l'Académie diplomatique du Vietnam de la « Salle de conférence de Genève » en novembre… - VNA