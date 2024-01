Hanoi (VNA) – L’ambassadeur du Vietnam en Suède, Trân Van Tuân, a affirmé lors d’un récent programme du Têt communautaire 2024, la volonté de promouvoir les relations bilatérales dans plusieurs domaines, envisageant d’élever le partenariat vietnamo-suédois à un nouveau sommet.

L’ambassadeur du Vietnam en Suède, Trân Van Tuân (1er rang, à droite) lors du programme du Têt communautaire 2024. Photo : VNA L’ambassadeur du Vietnam en Suède, Trân Van Tuân (1rang, à droite) lors du programme du Têt communautaire 2024. Photo : VNA

Les efforts se focaliseront sur la promotion des liens entre les deux pays, notamment dans la lutte contre le changement climatique, la protection de l’environnement, le développement des technologies de captage du carbone, le traitement des déchets, la transformation numérique, la transition énergétique, la gestion financière, la santé publique, le travail, le commerce et l’investissement, a-t-il déclaré.L’ambassade du Vietnam est en train de faire avancer activement l’établissement d’une ligne aérienne directe et d’une route de transport maritime directe entre le Vietnam et la Suède, a-t-il poursuivi devant près de 200 invités, dont les représentants des communautés vietnamiennes en Suède et en Lettonie, les ambassadeurs des pays de l’ASEAN en Suède et des officiels du ministère suédois des Affaires étrangères.Rappelant les fières réalisations des relations Vietnam-Suède au cours des 55 dernières années, le diplomate a rendu hommage au soutien et à l’assistance extrêmement précieux du gouvernement et du peuple suédois au Vietnam dans sa lutte passée pour l’indépendance et la réunification nationales ainsi que dans son œuvre de rénovation, d’édification nationale et d’intégration internationale à l’heure actuelle.Il a brossé à grands traits les performances socio-économiques enregistrées par le Vietnam en 2023 dans un contexte mondial complexe et incertain, soulignant le déploiement efficace de sa "diplomatie du bambou" ainsi que les apports du pays aux activités des organisations et des forums régionaux et internationaux.L’ambassadeur a également apprécié les contributions que près de 23.000 membres des communautés vietnamiennes en Suède et en Lettonie avaient apportées au Vietnam et à leurs pays de résidence en matière de connaissances, de commerce et d’investissement.En 2023, les communautés vietnamiennes ont assisté l’ambassade dans son accueil des visites des délégations vietnamiennes, notamment celle conduite par la membre du Politburo et membre permanente du Secrétariat du Comité central du Parti Truong Thi Mai en Suède en octobre 2023.En outre, elles ont activement participé à de nombreux programmes et activités organisés par les organes vietnamiens compétents, contribuant ainsi à promouvoir la culture et la langue vietnamiennes, ainsi que les marchandises et les services vietnamiens dans la région. – VNA