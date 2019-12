Khanh Hoa (VNA) - Les ministères vietnamien et russe de la Défense ont tenu leur 5e dialogue sur la stratégie de défense, mardi 3 décembre dans la ville de Nha Trang (Centre), affirmant le rôle important de la coopération en matière de défense dans les relations de partenariat stratégique intégral entre les deux pays.

Le vice-ministre vietnamien de la Défense, Nguyên Chi Vinh, et son homologue russe Alexander Vasilyevich Fomin ont estimé que ces derniers temps, le partenariat stratégique intégral continuait de se consolider et de se développer dans plusieurs domaines.Depuis le 4e dialogue sur la stratégie de défense tenu en décembre 2018 à Moscou, en Russie, les relations de défense entre les deux pays ont été poussées avec efficacité sur la base de l’accord intergouvernemental sur la coopération en matière de défense entre le Vietnam et la Russie, a indiqué le vice-ministre russe Alexander Vasilyevich Fomin.

Le vice-ministre vietnamien de la Défense, Nguyên Chi Vinh s'exprime lors du dialogue. Photo: qdnd.vn

Les deux parties ont convenu que le dialogue sur la stratégie de défense est un mécanisme de coopération important et efficace entre le Vietnam et la Russie.Elles se sont accordées pour se soutenir mutuellement et de travailler en étroite collaboration quand le Vietnam assumera les rôles de président de l’ASEAN en 2020 et de membre non permanent du Conseil de sécurité de l’ONU en 2020-2011.Les deux vice-ministres de la Défense ont également discuté des problèmes internationaux et régionaux d’intérêt commun.