Le conseiller au commerce vietnamien en Russie, Duong Hoang Minh (au milieu). Photo: VNA



Moscou (VNA) - Dans le cadre des "Journées vietnamiennes à Saint-Pétersbourg", le 3e Forum du tourisme Vietnam - Saint-Pétersbourg a eu lieu le 17 mai afin de rechercher des solutions visant à lever les difficultés et promouvoir la coopération touristique entre le Vietnam et la Russie.

Le forum a été organisé à la fois en présentiel et par visioconférence, attirant un grand nombre de représentants de l'industrie du tourisme des deux pays.

Le conseiller au commerce vietnamien en Russie, Duong Hoang Minh, a affirmé que le Vietnam créait toujours les meilleures conditions pour les touristes russes, dont l'exemption de visa pour les touristes russes envisageant un séjour de 15 jours au Vietnam et de 30 jours pour ceux arrivant à Phu Quoc à bord de vols directs.

Appréciant les potentiels de la coopération bilatérale dans le tourisme, il a proposé au gouvernement russe d'exempter de visa les touristes vietnamiens pour une durée de 15 jours.

De leur côté, le chef du Département de la coopération internationale de l’Agence fédérale du tourisme de Russie (Rostourism) Demyan Olegovich et la vice-présidente du Comité de Saint-Pétersbourg pour le développement du tourisme, Nana Gvichia Magrushevna, ont tous affirmé qu'ils feraient tout pour répondre aux besoins des touristes vietnamiens, assurer leur sécurité et rendre leurs voyages plus favorables.

Nana Gvichia Magrushevna a souligné l’importance de la reprise des lignes aériennes directes, de la simplification des procédures de délivrance des visas pour les touristes vietnamiens et de la diversification des produits touristiques.

Saint-Pétersbourg a proposé au gouvernement russe d’étudier la possibilité de délivrance de visa électronique aux citoyens vietnamiens, a-t-elle ajouté.

Lors du forum, des représentants d'entreprises et associations touristiques russes, et de plusieurs localités vietnamiennes telles que Hanoï, Hai Phong, Thanh Hoa et Ho Chi Minh-Ville, ont présenté leurs atouts et leurs nouveaux produits touristiques destinés aux touristes des deux pays. -VNA