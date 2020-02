Lors de la cérémonie de signature (Photo: VNA)



Hanoi, 17 février (VNA) - L'Inspection gouvernementale du Vietnam et la Direction présidentielle russe de lutte contre la corruption ont revisé à la hausse leur protocole d'accord sur la coopération anti-corruption à Hanoi le 17 février.



Depuis que le document a été signé en 2014, les deux parties ont maintenu leur échange d'informations et d'expériences pour faire face aux défis de la lutte contre la corruption, facilitant ainsi la construction d'un État de droit, pur et transparent dans chaque pays.



Ils sont parvenus à un consensus sur la nécessité d'intensifier les activités de coopération axées sur les résultats dans les temps à venir, en particulier dans la formation du personnel et les partenariats entre les agences locales compétentes.



L'inspecteur général vietnamien Le Minh Khai a déclaré que la mise à niveau du protocole d'accord, qui a eu lieu à l'occasion du 70e anniversaire de la fondation des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Russie (1950-2020), élèvera la coopération entre les deux agences à un nouveau sommet et contribuera à d'approfondir le partenariat stratégique intégral entre les deux pays.



Le chef de la direction présidentielle russe de lutte contre la corruption, Chobotov Andrey Sergeevich, a exprimé son espoir que les deux agences optimiseront le document pour améliorer l'efficacité de la lutte contre la corruption dans les deux pays.



Dans le cadre du protocole d'accord amélioré, les deux parties poursuivront leur coopération en matière de personnel à travers des cours de formation et des symposiums, et le partage d'informations et de documents sur la lutte contre la corruption.



Dans le même temps, ils mèneront des consultations sur les questions liées à la corruption d'intérêt commun dans le cadre des organisations et instances internationales compétentes, tout d'abord la Convention des Nations Unies contre la corruption.



Ils faciliteront également les partenariats entre les agences d'inspection et de lutte contre la corruption au niveau local. -VNA