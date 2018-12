Le ministre et chef du bureau du gouvernement du Vietnam, Mai Tien Dung (gauche) et le vice-Premier ministre russe, Maxim Akimov.



Hanoi (VNA) – Dans le cadre de sa visite de travail en Russie, le 11 décembre, au bureau du gouvernement russe, le ministre et chef du bureau du gouvernement du Vietnam, Mai Tien Dung et la délégation vietnamienne l’accompagnant ont eu une rencontre avec le vice-Premier ministre russe, Maxim Akimov, président de la section russe du comité intergouvernementale russo-vietnamienne.Lors de cette rencontre, Mai Tien Dung, chef du bureau du gouvernement vietnamien, a déclaré que le Vietnam souhaitait étudier l'expérience de la Russie dans la mise en place d'un gouvernement électronique, en mettant l'accent sur la sécurité de l'information pour les systèmes d'information et les bases de données du gouvernement électronique, en particulier les systèmes d’information importants du pays. Mai Tien Dung a déclaré que le bureau du gouvernement vietnamien envisage de construire un centre de surveillance de la cyber-sécurité avant d’espérer que les deux parties étudieront la possibilité d'une coopération et d'un transfert de la technologie de cyber-sécurité entre les agences et entreprises russes avec des partenaires vietnamiens.Le ministre du bureau du gouvernement vietnamien, Mai Tien Dung, a informé le vice-Premier ministre de Russie, Maxim Akimov, des résultats des séances de travail de la délégation vietnamienne avec les ministères, agences et organisations de premier rang dans le domaine des technologies de l'information. Les deux parties ont notamment signé un mémorandum entre le bureau du gouvernement vietnamien et le ministère russe du développement numérique, des communications et des médias sur la cyber-sécurité dans la mise en place et le développement de l’e-gouvernement.De son côté, le vice-Premier ministre russe, Maxim Akimov, a déclaré que la Russie était disposée à soutenir le Vietnam dans l’édification de l’e-gouvernement selon les programmes et les plans concrets. Dans le même temps, la Russie envisagera l'octroi de bourses d'études, l'organisation de cours de formation pour le Vietnam dans les domaines des technologies de l'information, de l'administration en ligne, de la cyber-sécurité, etc.Toujours dans le cadre de la visite de travail en Russie (du 9 au 12 décembre), la délégation vietnamienne a eu également des séances de travail avec le Service des technologies de l’information de Moscou, la société de télécommunications de Russie (Rostelekom), la société russe des chemins de fer (RJD), la société de technologies RusITexport (RITE), la société Kaspersky... Les deux parties ont partagé de nombreuses expériences intéressantes en matière de gestion des données, de numérisation et de fourniture de services sur les sites web d'agences et d'organisations. -VNA