Panorama du colloque. Photo: ambassade du Vietnam en Roumanie.



Hanoï (VNA) - Un colloque sur les opportunités de coopération, d'investissement et de développement entre le Vietnam et la Roumanie a eu lieu lundi, 17 décembre, dans la ville de Pitesti, en Roumanie.

Il était organisé par l'ambassade du Vietnam en Roumanie en collaboration avec l'Université de Pitesti.

Selon le professeur Dumitru Chirlesan, recteur de l'Université de Pitesti, ce colloque avait pour but de renforcer les relations de coopération entre les deux pays, notamment dans le contexte où la Roumanie se prépare à assumer la présidence alternative du Conseil européen. Les deux parties peuvent donner la priorité à la coopération dans l'éducation, l'investissement, le travail, les exportations des marchandises.

A cette occasion, Hoang Anh Dung, conseiller commercial de l'ambassade du Vietnam en Roumanie, a présenté aux délégués des réalisations obtenues par le Vietnam dans le secteur socio-économique, la culture, la sécurité et la défense, l'intégration internationale, ainsi que les politiques, les règlements et la loi du Vietnam sur l'attrait des investissements étrangers.

Certaines interventions des professeurs Tiberiu Avaramescu, Amanuel Soare et du directeur de la compagnie roumaine Progeto Lusso, Romeo Minzaleanu, ont clarifié les avantages de la signature et de l'adoption de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Vietnam.

Profitant de cette occasion, l'ambassade du Vietnam a organisé une exposition de photos et documents présentant la culture, le pays et l'homme ainsi que les réalisations de développement marquantes du Vietnam après plus de 30 ans de Renouveau. -VNA