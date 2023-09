L'Association du tourisme du Vietnam (AVT) et l’Organisation sud-coréenne du tourisme ( KTO ) ont signé le 28 septembre à Hanoi un protocole d’accord de coopération. Photo: dangcongsan.vn

Hanoi (VNA) - L'Association du tourisme du Vietnam (AVT) et l’Organisation sud-coréenne du tourisme (KTO) ont signé le 28 septembre à Hanoi un protocole d’accord de coopération, visant à promouvoir les échanges de visiteurs entre les deux pays et augmenter rapidement le nombre de visiteurs sud-coréens au Vietnam et vice versa.

Selon le protocole d'accord, les deux parties partageront des informations relatives aux politiques touristiques, aux tendances du marché touristique, aux statistiques touristiques et favoriseront les échanges entre les entreprises touristiques des deux parties.

Les deux parties soutiendront les entreprises membres de l’AVT dans la création et la promotion de programmes touristiques vers la République de Corée, dans l’amélioration de la qualité des programmes touristiques vers ce pays et la garantie des droits des touristes vietnamiens en République de Corée, encourageront les entreprises touristiques vietnamiennes à améliorer la qualité des services offerts aux touristes sud-coréens au Vietnam et coordonneront l'organisation d'activités de promotion du tourisme.

Cet accord pose les bases de l'élaboration de programmes touristiques hautement professionnels entre le Vietnam et la République de Corée, a déclaré Vu Thê Binh, président de l’AVT.

Grâce à la signature de ce protocole d'accord, les deux parties pourront échanger activement des informations sur le tourisme ainsi que sur les ressources humaines, les tendances du marché, et les politiques touristiques entre les deux pays, contribuant à améliorer la qualité des produits touristiques sud-coréens et mieux répondre aux besoins des touristes vietnamiens, a déclaré Lee Jae Hoon, représentant en chef du bureau de représentation de la KTO au Vietnam. -VNA