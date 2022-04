Port international Tan Cang - Cai Mep (TCIT) dans la province méridionale de Ba Ria - Vung Tau. Photo: Vietnam Logistics Review

Hanoï (VNA) - Le secteur de la logistique au Vietnam joue un rôle important dans le soutien et la promotion du développement socio-économique.

Par conséquent, la promotion de la coopération économique et des investissements entre le Vietnam et la République Corée dans le domaine de la logistique dans le contexte actuel ainsi que des mesures visant à encourager le transfert de technologie contribueront à améliorer le niveau technologique du Vietnam dans le secteur de la logistique, contribuant à la réalisation de l'objectif de faire du Vietnam un pays industrialisé moderne.

Ce point de vue a été souligné par Vu Ba Phu, directeur du Département de promotion commerciale relevant du ministère de l'Industrie et du Commerce, lors du séminaire intitulé "Dialogue politique sur le secteur de la logistique" tenu en présentiel et en ligne le 14 avril à Hanoï.

Organisé par le Département de promotion commerciale en coordination avec l'Agence sud-coréenne de promotion du commerce et de l'investissement à Hanoï (KOTRA Hanoi), l'événement s'inscrivait dans le cadre de la 31e Foire internationale commerciale du Vietnam (Vietnam Expo 2022), visant à créer une plate-forme de dialogue sur les politiques, les stratégies et les orientations de développement du secteur de la logistique du gouvernement et les politiques réglementaires du Vietnam pour les entreprises sud-coréennes et vietnamiennes dans le secteur de la logistique.

Le Vietnam compte actuellement 69 centres logistiques de grande et moyenne taille, concentrés dans plusieurs zones industrielles.

De nombreuses solutions pour promouvoir l'industrie logistique sont mises en œuvre telles que le développement synchrone des systèmes d'infrastructures de transport, des ports maritimes et des entrepôts, l'amélioration des ressources humaines et la minimisation des démarches administratives liées aux activités logistiques.

Le Vietnam est classé parmi les 10 premiers marchés logistiques émergents au monde avec un taux de croissance annuel atteint 14 à 16% par an. Dans le même temps, la République de Corée est actuellement le plus grand investisseur au Vietnam avec plus de 9.200 projets en vigueur, avec un capital total accumulé de 74,7 milliards de dollars jusqu'en 2021.

Le nombre d'entreprises opérant dans le secteur de la logistique au Vietnam est passé de 37.000 en 2017 à 41.000 en 2020. En outre, le marché vietnamien de la logistique devrait enregistrer une croissance moyenne annuelle de plus de 13% d'ici la fin de 2022 et continuer de croître à l'avenir grâce à des tendances telles que les investissements étrangers, l'application de nouvelles technologies, le commerce électronique,... -VNA