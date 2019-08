Hanoi (VNA) - La huitième consultation politique au niveau vice-ministériel des Affaires étrangères entre le Vietnam et la Mongolie s’est déroulée jeudi 29 août à Hanoi.

Vue de la 8e consultation politique au niveau des vice-ministres des Affaires étrangères entre le Vietnam et la Mongolie, le 29 août à Hanoi. Photo: baoquocte.vn



Le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères, Tô Anh Dung, et la vice-ministre mongole des Affaires étrangères, Batmunkh Battsetseg, ont co-présidé l’événement.



Les deux parties ont examiné la coopération entre le Vietnam et la Mongolie depuis leur 7e consultation politique tenue en juillet 2018, et ont convenu de mesures et d’orientations spécifiques en vue de la mise en œuvre des accords conclus par leurs hauts dirigeants afin de consolider et de renforcer l’amitié traditionnelle et la coopération mutuellement bénéfique entre les des pays.



Elles ont affirmé leur volonté de renforcer les relations bilatérales dans tous les domaines, répondant aux intérêts et aux aspirations des deux peuples et contribuant au maintien de la paix, de la stabilité, à la coopération et au développement dans la région et le monde.



Les deux parties ont convenu de maintenir l’échange de délégations et de réunions à tous les niveaux et de continuer à coordonner l’organisation des activités célébrant le 65e anniversaire des relations diplomatiques bilatérales (17 novembre 1954-2019).



Les deux pays renforceront leurs partenariats dans des domaines tels que la diplomatie, la sécurité, la défense nationale, l’économie, la culture, l’éducation et les échanges populaires.



Les ministères des Affaires étrangères du Vietnam et de la Mongolie renforceront leur collaboration sur la base du protocole d’accord conclu en 2013 et coordonneront leurs efforts pour faciliter la protection et l’assistance des citoyens.



Les deux parties ont exprimé leur satisfaction devant la coordination entre le Vietnam et la Mongolie dans des forums régionaux et internationaux tels que les Nations unies, le Dialogue Asie-Europe (ASEM) et le Forum régional de l’ASEAN (ARF).



Elles ont partagé l’opinion selon laquelle les différends en Mer Orientale doivent être réglés par des mesures pacifiques et par le biais de dialogues, sur la base de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM), sans recourir à la menace ou à la force.



Durant son séjour au Vietnam, la vice-ministre mongole des Affaires étrangères, Batmunkh Battsetseg a rendu une visite de courtoisie au vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Pham Binh Minh.

Elle a également eu une séance de travail avec de hauts responsables du ministère de l’Industrie et du Commerce et s’est rendue sur des sites culturels et historiques à Hanoi.-VNA