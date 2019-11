Hanoi (VNA) - Une cérémonie s’est tenue lundi 18 novembre à Hanoi pour marquer le 65e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Mongolie.



Le président de l’Association d’amitié vietnamo-mongole, Hô Xuan Hung, a déclaré dans son discours que les deux pays ont officiellement établi leurs relations diplomatiques le 17 novembre 1954, marquant le début d’une nouvelle période dans leur amité et leur coopération bilatérales.



Avec le souhait commun de contribuer au maintien de la paix et au développement de l’amitié et de la collaboration entre les nations, les peuples vietnamien et mongol ont déployé des efforts inlassables pour intensifier les relations dans tous les domaines avec la compréhension et la confiance mutuelles, a-t-il noté.



Hô Xuan Hung a félicité la Mongolie pour ses réalisations et s’est déclaré convaincu que l’amitié et la coopération entre le Vietnam et la Mongolie continueront de prospérer sur la base d’une amitié éprouvée, de l’attention de leurs dirigeants et des forces de chaque pays, répondant ainsi aux aspirations des deux peuples.



Se félicitant des liens bilatéraux grandissants, l’ambassadeur de Mongolie au Vietnam, Bilegdorj Dash, a déclaré que, depuis l’établissement de leurs relations diplomatiques, les deux pays développent leurs relations bilatérales dans des domaines tels que la politique, l’économie, l’éducation et la culture. En particulier, dans les moments les plus difficiles, les deux peuples se sont soutenus spirituellement et matériellement.



Les relations politiques ont connu de nombreuses avancées, avec des visites mutuelles de haut niveau maintenues. En outre, les partenariats commerciaux et économiques ont également connu une croissance stable, a-t-il déclaré, soulignant que le commerce bilatéral a atteint 60 millions de dollars en 2018, soit 2,5 fois plus que les cinq années précédentes. Jusqu’à présent, 164 entreprises vietnamiennes ont investi 33 millions de dollars en Mongolie.



Des échanges culturels ont également eu lieu régulièrement pour renforcer la compréhension mutuelle, a-t-il indiqué.



Le diplomate a souligné que le Vietnam est le principal partenaire de son pays en Asie du Sud-Est, le décrivant comme un pont reliant la Mongolie à l’ASEAN. Il a affirmé que les relations avec les pays continueraient à se développer, en particulier dans les domaines de la culture et du tourisme. - VNA