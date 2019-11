Hanoi, 20 novembre (VNA) - Le secrétaire général du Parti communiste et président du Vietnam, Nguyen Phu Trong, a échangé des messages de félicitations avec la présidente de la Mongolie, Khaltmaa Battulga, à l'occasion du 65e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays (17 novembre).

Photo : internet

À cette occasion, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc et son homologue mongol Ukhnaa Khurelsukh, la présidente de l'Assemblée nationale, Nguyen Thi Kim Ngan, et le président du Parlement mongol, Gombojav Zandanshatar, le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Pham Binh Minh, et le ministre mongol des Affaires étrangères, Damdin Tsogtbaatar, ont également échangé des messages de félicitations.

Depuis l'établissement de leurs relations diplomatiques, les deux pays développent des relations bilatérales dans des domaines tels que la politique, l'économie, l'éducation et la culture.

Les relations politiques ont connu de nombreuses avancées, avec le maintien des visites réciproques des dirigeants de haut rang. Le commerce bilatéral a atteint 60 millions de dollars en 2018, soit 2,5 fois plus que cinq ans plus tôt. Jusqu'à présent, 164 entreprises vietnamiennes ont investi 33 millions de dollars en Mongolie.-VNA