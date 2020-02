Kuala Lumpur (VNA) – Le roi de Malaisie, le sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah, a proposé jeudi 13 février que le Vietnam et la Malaisie intensifient leur coopération bilatérale dans divers domaines, en particulier dans la lutte contre la criminalité transnationale.

Le ministre vietnamien de la Sécurité publique, Tô Lâm (gauche) et le roi de Malaisie, le sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah, 13 février à Kuala Lumpur. Photo : VNA

Recevant le ministre vietnamien de la Sécurité publique, Tô Lâm, en visite de travail du 12 au 13 février en Malaisie, le roi Abdallah a noté avec plaisir le développement fructueux du partenariat stratégique entre les deux pays, ainsi que les relations entre le ministère malaisien de l’Intérieur et le ministère vietnamien de la Sécurité publique.



Pour sa part, le ministre Tô Lâm a souligné que le Vietnam attache toujours de l’importance à son partenariat stratégique avec la Malaisie qui a été établi en place en 2015 et a servi de prémisse importante pour les deux pays pour renforcer la coopération bilatérale dans divers domaines.



Il a exprimé l’espoir que le partenariat stratégique Vietnam-Malaisie se développera de manière plus complète, pratique et efficace dans les temps à venir.



Au cours des dernières années, le Vietnam et la Malaisie ont accru les échanges de délégations à tous les niveaux, a-t-il dit, citant une visite officielle en août 2019 au Vietnam du Premier ministre Mahathir Mohamad, qui a contribué au renforcement des relations bilatérales.



Dans le domaine de la sécurité et de la défense nationale, les deux pays ont également échangé des délégations et des informations dans la lutte contre le terrorisme, la cybercriminalité et la criminalité transnationale, a-t-il indiqué.



L’accord de coopération dans la lutte contre la criminalité transnationale signé en 2015 a créé une base juridique permettant aux deux pays de renforcer leur collaboration pour assurer la sécurité nationale et l’ordre et la sécurité sociaux, a-t-il ajouté.



Il a informé le roi Abdallah des résultats de l’entretien entre les deux ministères au cours duquel ils se sont mis d’accord sur des orientations visant à renforcer la coopération pour garantir la sécurité et l’ordre et lutter contre la criminalité transnationale, en particulier en 2020 lorsque le Vietnam est président de l’ASEAN et membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations unies tandis que la Malaisie accueille les réunions de l’APEC.



Afin de favoriser la collaboration entre le ministère vietnamien de la Sécurité publique et les agences malaisiennes chargées de l’application de la loi, le ministre Tô Lâm a appelé le roi à faciliter l’échange de visites, en veillant à consolider la confiance politique mutuelle.



Les deux parties associeront également leurs efforts pour assurer la sécurité et la sûreté des citoyens et des entreprises de leurs pays respectifs et empêcher les organisations et les individus d’utiliser le territoire d’un pays pour saboter l’autre.

Lors de leur entretien, le ministre vietnamien de la Sécurité publique Tô Lâm et le ministre malaisien de l’Intérieur Muhyddin Yassin ont convenu d’accélérer l’organisation de la première réunion du groupe de travail conjoint au niveau de vice-ministre sur la lutte contre la criminalité transnationale dans le cadre de l’accord susmentionné.



Dans le même temps, ils poursuivront leur partenariat dans la lutte contre le terrorisme par des voies bilatérales et multilatérales comme l’Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL) et la Police nationale de l’ASEAN (ASEANAPOL), tout en renforçant leur coopération au sein de la Communauté de l’ASEAN.



Les deux parties intensifieront également le partage des informations relatives à la cybersécurité et à la criminalité cybernétique et de haute technologie, et envisageront de mettre en place un mécanisme de coordination à cet égard.



Des efforts conjoints seront faits pour garantir la sécurité maritime et améliorer les capacités des forces de l’ordre des deux pays.



À cette occasion, le Tô Lâm a invité son homologue Muhyddin Yassin à se rendre au Vietnam pour assister à la célébration de la 75e Journée traditionnelle des forces de police populaires du Vietnam et à la 14e réunion ministérielle de l’ASEAN sur la criminalité transnationale (AMMTC-14) qui sera organisée par le ministère vietnamien de la Sécurité publique. - VNA