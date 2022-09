Paris, 23 septembre (VNA) – La ministre vietnamienne de l'Intérieur Pham Thi Thanh Tra s'est entretenue le 23 septembre à Paris avec le ministre français de la Transformation et de la Fonction publiques, Stanislas Guerini, pour discuter des futures priorités de coopération entre les deux ministères.

Il s’agit d’une des activités dans le cadre de l'accord de coopération Vietnam-France sur la modernisation de la fonction publique et de l'administration pour la période 2022-2025, signé en mars dernier à Hanoï.La ministre Pham Thi Thanh Tra a déclaré que le programme de coopération 2016-2021 avait apporté des succès dans la fonction publique, la réforme administrative et la transformation numérique au Vietnam.Dans un avenir proche, le ministère vietnamien de l'Intérieur se concentrera sur la réforme administrative, la transformation numérique et la réforme de la fonction publique en parallèle avec la réponse au changement climatique, promouvant ainsi la croissance verte, a-t-elle déclaré, ajoutant qu'elle espère que la France aidera le Vietnam dans ces domaines en 2022-2025.

La ministre vietnamienne de l'Intérieur Pham Thi Thanh Tra (droite) et le ministre français de la Transformation et de la Fonction publiques, Stanislas Guerini. Photo:VNA

Lors de l'entretien. Photo : VNA

Elle a souhaité que les deux parties partagent leurs expériences et organisent conjointement les célébrations du 50e anniversaire des relations diplomatiques bilatérales et du 10e anniversaire du partenariat stratégique bilatéral l'année prochaine.Le ministre Stanislas Guerini, pour sa part, s'est dit prêt à partager l'expérience de la France dans le renouvellement de la formation professionnelle des hauts fonctionnaires, ajoutant que son ministère est prêt à aider efficacement le ministère vietnamien de l'Intérieur.Les deux parties se sont engagées à continuer de promouvoir la coopération dans la réforme de la fonction publique, la transformation numérique et l'amélioration de la qualité du personnel et d'autres activités dans le cadre de l'accord.A cette occasion, la directrice de l'Institut National du service public Maryvonne Lebrignonen a discuté avec la délégation vietnamienne de la possibilité de faire venir du personnel vietnamien à l'institut pour une formation.- VNA