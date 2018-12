Cérémonie de signature de coopération en formation des médecins entre l’hôpital pédiatrique 2 et le Centre hospitalier universitaire (CHU) de Grenoble. Photo : http://www.sggp.org.vn

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - L’hôpital pédiatrique 2 de Hô Chi Minh-Ville organise les 18 et 19 décembre la 7e conférence franco-vietnamienne de pédiatrie.

Cette conférence consacrée à la coopération dans le traitement des maladies cardiovasculaires et respiratoires, et à leur diagnostic par l’imagerie réunit 300 experts et médecins vietnamiens et français.

La conférence se déroule en trois sessions durant deux jours, avec des discussions sur le diagnostic prénatal des tumeurs depuis la phase de fœtus à celle de l’enfant, la déontologie, le rôle des médecins dans l’opération pédiatrique, le diagnostic des malformations pulmonaires par l’imagerie postnatal…

Dans le cadre de cette conférence, l'hôpital pédiatrique 2 et le Centre hospitalier universitaire (CHU) de Grenoble ont signé un accord de coopération selon lequel les deux parties organiseront des séminaires, des cours de formation professionnelles à distance et échangeront les stagiaires. -VNA