Paris, 4 novembre (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh et le président de l'Assemblée nationale française, Richard Ferrand, ont appelé le 4 novembre au renforcement du partenariat stratégique bilatéral dans divers domaines, sur la base de relations historiques spéciales.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (gauche) et le président de l'Assemblée nationale française, Richard Ferrand. Photo : VNA

Lors d'une entrevue avec le président de l'Assemblée nationale française, Richard Ferrand, tenue dans le cadre de sa visite officielle en France du 3 au 5 novembre, le Premier ministre Pham Minh Chinh a exprimé sa gratitude à l'État et au gouvernement français pour avoir fait don de 1,4 million de doses de vaccins contre le COVID-19 au Vietnam Dans le même temps, il a hautement apprécié les contributions importantes des organes législatifs des deux pays au renforcement des relations bilatérales, ainsi que l'étroite collaboration entre les localités des deux côtés.En réponse, Richard Ferrand a affirmé la grande importance attachée par son pays à la position et au rôle du Vietnam dans la région, et a en même temps adressé ses félicitations pour le succès de la nation indochinoise dans la maîtrise de la pandémie et la reprise économique.A cette occasion, les deux parties ont convenu de promouvoir leurs rôles responsables au sein de la communauté internationale, contribuant à la paix, la stabilité et la prospérité dans le monde, en plus de reconnaître l'importance de maintenir la sécurité et la liberté de navigation et de survol dans les mers et les océans, notamment en Mer Orientale, sur la base du droit international, en particulier la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (UNCLOS).Parallèlement, le Premier ministre vietnamien a demandé à l'Assemblée nationale française de se coordonner avec le gouvernement de ce pays dans la mise en œuvre effective de l'Accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Union européenne (EVFTA), ainsi que dans la ratification de l'Accord de protection des investissements entre le Vienam et l’Union européenne (EVIPA), et dans l'élimination du "carton jaune" appliqué par la Commission européenne au secteur aquatique vietnamien, surtout lorsque la France assumera le rôle de président de l’UE l'année prochaine.D'autre part, il a demandé à la partie française de continuer à créer des conditions favorables pour la communauté vietnamienne résidant ici, et a transmis l'invitation du président de l'Assemblée nationale du Vietnam, Vuong Dinh Huê, à Ferrand Ferrand à effectuer une visite au Vietnam dans le proche moment, ce qui a été accepté par le président de l'Assemblée nationale française. - VNA