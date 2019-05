An Giang (VNA) - Une conférence sur les mesures pour renforcer la coopération dans le commerce du riz entre le Vietnam et la Chine s’est tenue jeudi 9 mai dans la province de An Giang, dans le delta du Mékong.

Vue de la conférence, le 9 mai dans la province de An Giang. Photo : VNA

La Chine est l’un des plus gros producteurs de riz et des principaux marchés d’importation de riz au monde, a déclaré Phan Loi, directeur adjoint du Département de l’industrie et du commerce de la province de An Giang.



An Giang exporte plus de 400.000 tonnes de riz par an, a-t-il fait savoir, ajoutant que la province est en tête du pays pour la construction de rizières à grande échelle et de zones de matières premières.



Comme la localité ambitionne d’exporter plus de riz en Chine, l’opportunité pour le riz de An Giang de pénétrer davantage le marché chinois est tout à fait faisable avec le réseautage du ministère de l’Industrie et du Commerce.



Liu Ying, vice-président de l’Association des vivres de la province du Shanxi et chef de la délégation des entreprises chinoises, a hautement apprécié la qualité et le prix du riz du delta du Mékong.



Il a conseillé aux exportateurs vietnamiens de respecter la réglementation chinoise en matière de quarantaine et de design, et de participer davantage à la promotion de marques, car la Chine limite ses importations par des canaux non officiels tout en imposant des exigences plus strictes.



La jeune génération chinoise est de plus en plus occupée et dispose de peu de temps pour aller au marché pour acheter du riz. Les entreprises vietnamiennes doivent faire attention à la production de sacs de riz de poids approprié à la vente en ligne pour servir cette clientèle, a-t-il recommandé.