Un paysan examine des bananes avant la récolte. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Les entreprises vietnamiennes et chinoises ont discuté du commerce des produits agricoles et des aliments lors d'une téléconférence le 26 mai.



L’événement a été organisé conjointement par le Département de promotion commerciale relevant du ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce, le bureau du Service du commerce du Vietnam à Kunming et le bureau du Yunnan du Conseil chinois pour la promotion du commerce international (CCPIT Yunnan).



Le chef du Département de promotion commerciale Vu Ba Phu a déclaré que le Yunnan partageait une longue frontière avec le Vietnam et entretenait une amitié traditionnelle avec de nombreuses localités vietnamiennes, ce qui était important dans les relations commerciales entre le Vietnam et la Chine.



La coopération économique et commerciale avec cette province chinoise a connu des résultats notables ces derniers temps, a-t-il déclaré, ajoutant que dans ses plans annuels de promotion commerciale avec la Chine, le département donne la priorité aux foires commerciales, aux expositions et à l'échange de délégations commerciales avec le Yunnan.



Le département a également aidé les entreprises vietnamiennes à renforcer davantage leurs relations commerciales avec leurs homologues du Yunnan.



Bien que le COVID-19 ait été largement contrôlé dans les deux pays, le commerce bilatéral n'a pas encore complètement repris.



L’organisation de cette téléconférence offre aux entreprises, en particulier à celles spécialisées dans les produits agricoles et alimentaires, l’opportunité de maintenir des liens.



Vu Ba Phu a déclaré que le Vietnam était devenu un centre d'approvisionnement en produits agricoles et alimentaires en Asie. De nombreux produits vietnamiens se sont améliorés en matière de qualité et de prix, répondant mieux à la demande croissante des entreprises et des habitants du Yunnan.



Le conseiller économique et commercial de l'ambassade de Chine au Vietnam, Hu Suo Jin, a déclaré que le Vietnam et la Chine, dont le Yunnan, devraient travailler en étroite collaboration et renforcer les activités de promotion commerciale, non seulement par des méthodes traditionnelles mais aussi par des méthodes en ligne.



En même temps, Liu Guang Xi, chef du CCPIT dans le Yunnan, a suggéré aux deux parties d'augmenter les échanges commerciaux pour aider le commerce bilatéral à se développer dans les temps à venir.



Lors de cet événement, 23 entreprises vietnamiennes opérant dans les secteurs de l'agriculture, de la transformation des aliments et des boissons, ont présenté leurs produits aux importateurs du Yunnan. -VNA