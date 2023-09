Hanoi (VNA) – Le chef adjoint permanent de la Commission de la sensibilisation et de l’éducation du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), Lai Xuân Môn, a reçu dimanche 24 septembre le directeur adjoint du Département de la publicité du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) et directeur du Bureau de l’information du Conseil des affaires d’Etat, Sun Yeli.

Le chef adjoint permanent de la Commission de la sensibilisation et de l’éducation du Comité central du PCV, Lai Xuân Môn avec le directeur adjoint du Département de la publicité du Comité central du PCC et directeur du Bureau de l’information du Conseil des affaires d’Etat, Sun Yeli. Photo : VNA

Lai Xuân Môn a souligné que le Vietnam chérissait toujours ses relations avec la Chine, qui ont été renforcées par des générations de dirigeants des deux pays.Le Vietnam, sur la base de sa politique extérieure d’indépendance, d’autonomie, de diversification et de multilatéralisation des relations internationales, souhaite promouvoir les liens bilatéraux avec une confiance politique plus forte et une coopération plus efficace et plus pratique dans les domaines d’intérêt mutuel dans la nouvelle étape, a-t-il indiqué.Il a également informé l’invité chinois des réalisations du Vietnam après plus de 35 ans de rénovation et des résultats des travaux de la première moitié du mandat du 13e Comité central du PCV.Sun Yeli s’est dit impressionné par les réalisations obtenues par le Vietnam sous la direction du PCV et a exprimé son espoir que la Commission de la sensibilisation et de l’éducation du Comité central du PCV et le Département de la publicité du Comité central du PCC promouvront une coopération plus efficace et plus pratique dans les temps à venir.Les deux parties ont discuté et hautement apprécié le développement des relations entre les deux Partis, les deux Etats et les deux peuples au cours des dernières années, en particulier après la visite en Chine du secrétaire général du PCV Nguyên Phu Trong.Elles ont convenu de se coordonner davantage sur le travail de communication visant à sensibiliser le public à l’amitié spéciale entre les deux Partis, les deux Etats et les deux peuples, ainsi qu’à renforcer la diffusion d’informations sur le développement socio-économique et les activités politico-culturelles et extérieures importantes de chaque nation.Les deux responsables ont également convenu de renforcer la coopération dans les domaines de la théorie politique, de la presse et de la gestion de l’information sur les réseaux sociaux.En outre, les deux parties ont convenu d’échanger du matériel d’information, de promouvoir les échanges directs, de diriger les organes de presse à couvrir les relations et le soutien mutuel vietnamo-chinois dans les forums régionaux et internationaux, et à vulgariser les perceptions communes des hauts dirigeants vietnamiens et chinois, contribuant à promouvoir et à créer des conditions favorables pour le développement de chaque pays. – VNA