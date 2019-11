Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Le 13e tour de négociation du groupe de travail Vietnam-Chine sur la coopération dans les domaines peu sensibles en mer s’est déroulé du 19 au 20 novembre à Hô Chi Minh-Ville (Sud).



Dans une atmosphère sincère et constructive, les deux parties ont passé en revue la mise en œuvre des projets conclus depuis le 12e tour de négociations, avant de discuter des orientations de la coopération bilatérale dans les temps à venir.



Elles ont évalué positivement les résultats obtenus et affirmé que cette coopération a contribué à approfondir les relations de partenariat de coopération stratégique intégrale Vietnam-Chine, à maintenir la paix, la stabilité et la sécurité en mer.



Les deux parties ont convenu de continuer de promouvoir certains nouveaux projets de coopération dans la protection de l’environnement maritime, de travailler à la signature d’un accord de coopération en matière de recherche et de sauvetage dans les eaux vietnamiennes et chinoises et d’un accord sur l’établissement d’une ligne rouge pour régler les affaires imprévues survenues dans les activités de pêche en mer.



La coopération bilatérale doit être établie sur la base la réalisation sérieuse des conceptions communes importantes des hauts dirigeants des deux pays, de l’Accord sur les principes fondamentaux guidant le règlement des questions maritimes Vietnam-Chine, conformément au droit international et aux ressources de chaque pays.



Les deux parties ont également échangé sur la situation en Mer Orientale durant ces derniers temps, soulignant l’importance d’observer les conceptions communes des hauts dirigeants des deux pays et de l’Accord sur les principes fondamentaux guidant le règlement des questions maritimes Vietnam-Chine pour contribuer au maintien de la paix, de la stabilité et de l’ordre en mer.



Les deux parties ont convenu d’organiser le 14e tour de négociation du groupe de travail au premier semestre 2020 à une date et à un endroit ultérieurement désignés. – VNA