Entretien entre le vice-ministre de l'Agriculture et du Développement rural Tran Thanh Nam et son homologue chinois Qu Dongyu. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Une délégation du ministère de l'Agriculture et du Développement rural conduite par son vice-ministre Tran Thanh Nam a effectué les 2 et 3 décembre une visite de travail en Chine.

Le 3 décembre, le vice-ministre Tran Thanh Nam a rencontré son homologue chinois Qu Dongyu. Les deux parties se sont déclarées satisfaites devant les bons résultats enregistrés dans les domaines de la plantation, de l'élevage et de l'aquaculture.

Elles ont également discuté des questions concernant l'agriculture, l'édification de la nouvelle ruralité dans chaque pays. A cette occasion, elles ont convenu d'établir un mécanisme de dialogue au niveau ministériel tous les six mois, outre la réunion annuelle du Comité mixte Vietnam-Chine sur la coopération agricole.

Le même jour, Tran Thanh Nam a eu une séance de travail avec l'Administration générale des douanes de Chine (GACC), chargée du contrôle de la quarantaine des animaux et des végétaux et de la sécurité sanitaire des aliments.



Lors de son entretien avec le directeur adjoint de la GACC, Zhang Jiwen, Tran Thanh Nam a salué les efforts des deux parties pour ouvrir le marché agricole vietnamien, avant d'affirmer que le Vietnam mettait toujours l'accent sur l'accélération du commerce agro-sylvicole et aquacole avec la Chine.



Le Vietnam s'oriente vers le développement les marques de ses produits agricoles pour que plus de produits de qualité soient consommés sur le marché chinois, a-t-il ajouté.

Il a espéré que la GACC créera des conditions favorables permettant aux produits agricoles vietnamiens d'entrer sur le marché.



Les deux parties ont examiné la mise en œuvre des accords sur la quarantaine animale et végétale et ont cherché des mesures pour stimuler les échanges via les postes frontaliers, et garantir les avantages mutuels des deux peuples vietnamien et chinois.



Ils ont convenu de mettre en place un mécanisme de coopération régulier ainsi que de soutenir la formation et les échanges d'informations entre les unités du ministère vietnamien de l'Agriculture et du Développement rural et la GACC. -VNA