Hanoi (VNA) – Le président de l'Assemblée nationale bulgare Rossen Dimitrov Jeliazkov effectue une visite officiellet au Vietnam du 5 au 9 janvier 2024, à l’invitation de son homologue vietnamien, Vuong Dinh Huê.

Le président de l'Assemblée nationale bulgare Rossen Dimitrov Jeliazkov (gauche) et son homologue vietnamien, Vuong Dinh Huê. Photo: VNA



La cérémonie solennelle d’accueil du président de l'Assemblée nationale Rossen Jeliazkov a eu lieu lundi matin 8 janvier à Hanoi, sous la présidence de son homologue vietnamien Vuong Dinh Huê.

Après la cérémonie d’accueil, les deux présidents de l’AN ont mené une réunion restreinte, à l'issue de laquelle les deux parties se sont entretenues.

Le président de l'AN Vuong Dinh Huê, a hautement apprécié la visite au Vietnam de son homologue bulgare, Dimitrov Jeliazkov.

Le président de l'AN bulgare, Rossen Jeliazkov, a souligné que cette visite continuerait à affirmer la volonté de la Bulgarie de renforcer ses relations amicales traditionnelles avec le Vietnam, son partenaire le plus important en Asie.

Les deux dirigeants ont exprimé leur joie face aux réalisations accomplies au cours des 73 ans après l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays (1950-2023). La coopération s'est développée activement dans tous les domaines tels que : la politique – la diplomatie, l'économie - le commerce – l’investissement, les sciences – les technologies, l’éducation – la formation, la défense – la sécurité, la culture, les sports et le tourisme, la coopération décentralisée...



Le président de l'Assemblée nationale bulgare Rossen Dimitrov Jeliazkov et son homologue vietnamien, Vuong Dinh Huê, s'entretient à Hanoi. Photo: VNA

Le président de l'AN Vuong Dinh Huê a déclaré que le Vietnam avait déployé des efforts pour mettre en œuvre les recommandations de la Commission européenne (CE) sur le développement durable de la pêche, demandant à la Bulgarie d'encourager la Commission européenne à examiner et à supprimer le « carton jaune » (INN) frappant les produits aquatiques vietnamiens.

Il a espéré que la Bulgarie encouragerait les autres parlements membres de l'UE à ratifier l'accord EVIPA, qui entrera bientôt en vigueur.

Selon le chef de l’organe législatif du Vietnam, les deux parties doivent rechercher un nouveau programme de coopération dans l'éducation pour attirer les étudiants diplômés des deux pays à étudier dans des écoles et centres de formation de chaque pays dans les domaines qui intéressent les deux parties.

Le Comité de coopération scientifique et technologique se réunira prochainement pour promouvoir la coopération dans les domaines où la Bulgarie possède des atouts tels que les technologies de l'information, l'intelligence artificielle (IA), la haute technologie, la transformation numérique, la transition verte...

Il a suggéré aux deux parties de coordonner les échanges culturels et artistiques, à la Bulgarie d'aider le Vietnam à entraîner notamment les haltérophiles, les tireurs vietnamiens ; de faciliter la délivrance de visas pour les citoyens vietnamiens.

Les deux parties promeuvent le tourisme dans chaque pays, échangent des délégations d'entreprises touristiques et développent le tourisme durable...

Le président de l'Assemblée nationale bulgare a accepté la proposition de son homologue vietnamien que les deux pays signent bientôt un accord gouvernemental visant à créer des conditions favorables pour que les entreprises puissent réaliser des projets de coopération en matière de travail en Bulgarie dans les domaines de la médecine, de l'économie, de la construction, de l'habillement et de l'agriculture... alors que la Bulgarie connaît actuellement une pénurie de main -d'œuvre.

Les deux parties continuent de mettre en œuvre efficacement le mémorandum d'accord de 2013 sur la coopération en matière de défense, notamment en partageant leurs expériences sur les opérations de maintien de la paix des Nations Unies et en aidant le Vietnam à surmonter les conséquences des mines et bombes.

Le président de l'AN Vuong Dinh Huê a hautement apprécié la récente création par l'Assemblée nationale bulgare du Groupe parlementaire d'amitié avec l'AN du Vietnam pour se coordonner avec le Groupe parlementaire d'amitié Vietnam-Bulgarie afin de promouvoir les relations de coopération entre les deux AN.

Le président de l'AN bulgare a déclaré que cette visite créerait une bonne base pour les années à venir, afin que les deux parties puissent être fières en 2025 de ce qui aura été réalisé, année du 75e anniversaire de l'établissement des relations entre la Bulgarie et le Vietnam.

Il a déclaré que les accords stratégiques signés entre le Vietnam et l'UE, dont la Bulgarie est membre, contribueront à élargir la coopération entre les deux pays, notamment l'EVIPA et l'EVFTA. La Bulgarie veut renforcer sa coopération dans l'éducation, la culture, l'égalité des sexes...

Les deux dirigeants ont discuté de la situation régionale et internationale. Le Vietnam apprécie hautement la position commune de l'UE sur la Mer Orientale (août 2019). Le dirigeant vietnamien a demandé à la Bulgarie de soutenir la position de l'ASEAN et du Vietnam sur la Mer Orientale conformément au droit international, à la CNUDM de 1982, en vue d’assurer la sécurité, la sûreté, la liberté de navigation et d’aviation, de maintenir la paix, la stabilité et la coopération au développement dans la région et dans le monde.

Les deux dirigeants ont salué le soutien mutuel des deux pays au Conseil des droits de l'homme, à la Bulgarie pour le mandat 2024-2026 et au Vietnam pour le mandat 2023-2025. Le président de l'AN Vuong Dinh Huê a demandé à la Bulgarie de soutenir le Vietnam au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies pour le mandat 2026-2028, au Conseil économique et social des Nations Unies (ECOSOC) pour le mandat 2030-2032 et au Conseil de sécurité des Nations Unies pour le mandat 2032-2033. ...

Les deux parties encouragent la coopération dans le cadre des relations du Vietnam avec l'UE, notamment : Accord global de partenariat et de coopération (APC) Vietnam-UE, EVFTA, EVIPA..., coordination étroite au Forum de coopération Asie-Europe (ASEM) pour la paix, la stabilité et le développement durable.

En tant que coordinateur du Groupe de l'ASEAN au sein de l'ASEM (2023-2024), le Vietnam se coordonne avec la Bulgarie et ses membres pour reprendre les activités de l'ASEM dans un avenir proche.

Immédiatement après les entretiens, les deux dirigeants ont assisté à la signature d'un accord de coopération entre les dirigeants de la ville de Lai Chau et de la ville de Kazanlak, province de Kazanlak (Bulgarie).

Le deux dirigeants des deux pays assistent à la signature d'un accord de coopération entre les dirigeants de la ville de Lai Chau et de la ville de Kazanlak, province de Kazanlak (Bulgarie). Photo: VNA



Ensuite, le président de l'AN Vuong Dinh Hue et son homologue bulgare Rossen Jeliazkov ont eu une rencontre avec la presse pour informer des résultats de leur entretien.



Selon Vuong Dinh Hue, le Vietnam prend en haute considération ses relations d'amitié traditionnelles et de coopération multiforme avec la Bulgarie, le considérant comme une fortune inestimable cultivée par les générations de dirigeants et de citoyens des deux pays au cours de près de 75 ans, c'est-à-dire depuis l'établissement de leurs relations diplomatiques.



Avec le désir et la détermination de promouvoir une coopération plus étroite et plus efficace entre les deux pays, les deux parties sont convenues d'un certain nombre d'orientations majeures de coopération.



Vuong Dinh Hue a déclaré que les relations de coopération entre les deux organes législatifs seraient portées à une nouvelle hauteur, contribuant ainsi à rendre les relations d'amitié et de coopération multiforme de plus en plus approfondies, substantielles et intégrales dans tous les domaines, en l'honneur du 75e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays prévu en 2025.

Pour sa part, le président bulgare de l'AN a souligné la nécessité de profiter des potentiels existants et des accords de coopération bilatéraux pour promouvoir la coopération.

Il s'est déclaré convaincu que les relations d'amitié traditionnelles dont la coopération entre les deux AN ne cesseraient d'être consolidées et développées de manière fructueuse dans les mois et années à venir.

Le président de l'AN, Vuong Dinh Huê, présidera dans la soirée du 8 janvier une réception pour le président de l'Assemblée nationale Rossen Jeliazkov, en visite officielle au Vietnam. -VNA