La 18e réunion du Comité intergouvernemental Vietnam - Biélorussie sur la coopération dans la technique militaire. Photo: qdnd.vn



Da Nang (VNA) - La 18e réunion du Comité intergouvernemental Vietnam - Biélorussie sur la coopération dans la technique militaire a eu lieu le 28 novembre dans la ville centrale de Da Nang.

Le général de corps d’armée Be Xuan Truong, vice-ministre de la Défense et président du sous-comité vietnamien, et Roman Aleksandrovich Golovchenko, président du Comité national de l'industrie militaire de la Biélorussie, président du sous-comité biélorusse ont coprésidé cet événement.

Lors de la manifestation, les deux parties ont évalué les résultats de coopération après la 17e réunion du Comité intergouvernemental Vietnam – Biélorussie, et convenu des orientations de coopération pour 2020.

Le succès de cette réunion contribuera à continuer de promouvoir la coopération bilatérale dans la défense, conformément aux relations d’amitié traditionnelle et de coopération multiforme entre les deux pays. -VNA