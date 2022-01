Hanoi, 12 janvier (VNA) - Le ministre des Affaires étrangères (AE) Bui Thanh Son a reçu le 12 janvier à Hanoi le vice-ministre biélorusse des AE Nikolai Borisevich en visite au Vietnam pour assister à la consultation politique au niveau de vice-ministre des AE entre les deux pays.

Le ministre des Affaires étrangères (AE) Bui Thanh Son (droite) et le vice-ministre biélorusse Nikolai Borisevich. Photo : VNA

Saluant la visite du vice-ministre Nikolai Borisevich au Vietnam, le ministre Bui Thanh Son a affirmé que le Vietnam souhaite toujours développer l'amitié traditionnelle et la coopération à multiples facettes avec la Biélorussie, et remercie ce pays d’avoir aidé l'équipement et les fournitures médicales pour prévenir le COVID-19 en décembre dernier.

Le ministre Bui Thanh Son a déclaré que le Vietnam et la Biélorussie possèdent une relation politique fiable et un grand potentiel de coopération dans divers domaines, notamment l'économie, le commerce et l'investissement, demandant de continuer à coopérer étroitement dans des cadres tant bilatéraux que multilatéraux afin de rendre les relations des deux pays de plus en plus efficaces.



Le vice-ministre biélorusse des AE Nikolai Borisevich a exprimé sa joie de se rendre au Vietnam à l'occasion du 30e anniversaire de l'établissement de relations diplomatiques entre les deux pays (24 janvier 1992 - 2022), félicitant le Vietnam pour l'achèvement de la mission d'un membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour le mandat 2020-2021.

Il a souligné la volonté de la Biélorussie de promouvoir la coopération avec le Vietnam dans les domaines de la défense, de la sécurité, de l'économie et du commerce, de l'investissement, de l'éducation, de la formation, de la culture, de la coopération déconcentrée ...



Sur la coopération lors des forums internationaux, le ministre Bui Thanh Son a remercié la Biélorussie pour le soutien ces derniers temps et a exprimé sa conviction que les deux pays continueront de coopérer étroitement, contribuant activement au maintien de la paix et de la stabilité du pays, dans la région et dans le monde. - VNA