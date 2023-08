Hanoi (VNA) – La Commission intergouvernementale Vietnam-Israël sur la coopération économique, scientifique, technologique et d’autres domaines a convoqué mercredi 16 août sa troisième session à Hanoi.

Le ministre vietnamien des Sciences et des Technologies Huynh Thanh Dat (gauche) et le ministre israélien de l’Économie et de l’Industrie Nir Barkat signent le le procès-verbal de la 3e session de la 3e session de leur Commission intergouvernementale. Photo : VNA

L’événement s’est déroulé sous la présidence du ministre vietnamien des Sciences et des Technologies Huynh Thanh Dat et du ministre israélien de l’Économie et de l’Industrie Nir Barkat.

Soulignant l’importance de la réunion après une interruption de six ans, Huynh Thanh Dat a déclaré que l’événement coincide avec le 30e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays (12 juillet 1993 - 2023) et après la signature de l’Accord de libre-échange Vietnam - Israël (VIFTA) après sept ans de négociations.

Il a noté que la coopération bilatérale s’est bien développée ces dernières années et le VIFTA a fourni des conditions pour que les pays continuent à promouvoir leur coopération globale dans le nouveau contexte.

Selon les statistiques, au premier semestre 2023, leurs échanges commerciaux ont avoisiné 1,4 milliard de dollars, en hausse de 21 % sur un an. Cela comprenait 336,7 millions de dollars d’exportations du Vietnam vers Israël, en baisse de 17,6%, et 1,05 milliard de dollars d’importations, en hausse de 42,3%. Le déficit commercial du Vietnam avec Israël a bondi de 116,4% à 714,8 millions de dollars.

La signature du VIFTA a ouvert un nouveau chapitre et marqué une avancée dans les relations bilatérales, a-t-il déclaré, considérant l’accord comme une condition pour que les deux parties augmentent leur commerce de 10 à 15% cette année afin d’atteindre l’objectif de 3 milliards de dollars dans les temps à venir.

Nir Barkat a déclaré que son pays souhaite se concentrer sur plusieurs domaines forts du pays, y compris la haute technologie, la sécurité à domicile, l’application de la technologie 4.0 pour augmenter la productivité, les soins de santé, la technologie du désert, l’agriculture, l’alimentation et le tourisme de haute technologie.

Pour Israël, le Vietnam est une terre à fort potentiel car non seulement il a une population de près de 100 millions d’habitants et une croissance rapide, mais il sert également de porte d’entrée importante vers d’autres marchés, a-t-il poursuivi.

Partageant le point de vue selon lequel le potentiel de coopération dans tous les domaines reste important, les responsables ont déclaré que les deux pays disposent de nombreux avantages complémentaires pour la coopération, et qu’ils doivent rechercher des mesures pour exploiter les avantages de chaque partie afin de promouvoir davantage l’efficacité de la coopération.

Israël est actuellement le troisième marché d’exportation et le cinquième partenaire commercial du Vietnam. Il est considéré comme un marché potentiel pour les produits vietnamiens dans la région de l’Asie de l’Ouest.

Soulignant l’importance de la signature du VIFTA, les deux ministres ont déclaré que l’accord a créé une nouvelle chance de renforcer le commerce et les investissements bilatéraux, fournissant une condition préalable cruciale pour que les pays atteignent l’objectif commercial de 3 milliards de dollars.

Ils ont convenu de la nécessité d’achever rapidement les procédures de ratification du VIFTA et d’aider les entreprises à connaître le potentiel et les opportunités qu’il génère. Entre-temps, les deux gouvernements devraient fournir des informations aux entreprises, intensifier la promotion du commerce et des investissements et élargir les partenariats entre leurs milieux d’affaires.

En termes de science et de technologie, le Vietnam et Israël se coordonneront pour mener à bien les accords signés, favoriser la coopération dans l’entrepreneuriat et l’innovation, et considérer la science et la technologie comme la priorité centrale et l’un des piliers de la coopération bilatérale.

En particulier, les deux pays renforceront les liens dans les domaines liés aux tendances économiques émergentes et ceux correspondant à la stratégie de développement du Vietnam, notamment le développement durable, la transformation numérique, l’économie verte et l’économie circulaire.

Les deux parties continueront à renforcer leur collaboration dans les domaines de l’agriculture, de l’environnement, de l’énergie, des douanes, des technologies de l’information, des normes de qualité, de la coopération au développement, de l’éducation, du tourisme et de la justice, ont ajouté les ministres.

Lors de la réunion, les deux responsables ont assisté à la signature d’un accord de coopération entre l’Autorité de la sécurité de l’information relevant du ministère vietnamien de l’Information et de la Communication et l’Agence de sécurité de l’information d’Israël.



Ils ont convenu de tenir la quatrième réunion de la Commission intergouvernementale en Israël en 2025.

S’adressant à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) en marge de la réunion, Nir Barkat a déclaré que pour renforcer davantage la coopération en matière de démarrage, d’innovation et de transfert de technologie, les deux parties devraient connaître la demande du secteur privé de chaque pays, ce qui aidera le secteur privé israélien à se développer leurs opérations non seulement au Vietnam mais aussi dans la région de l’ASEAN.

Il a promis une coordination pour s’assurer que les premières entreprises israéliennes présentes au Vietnam et à l’ASEAN récolteront le succès, ajoutant que 10.000 start-up israéliennes se demanderont si elles doivent venir s’implanter au Vietnam, et lorsque la réponse sera "oui", de nombreuses autres entreprises suivront. – VNA