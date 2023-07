Hanoï (VNA) - Le ministre vietnamien de l'Industrie et du Commerce Nguyen Hong Dien et le ministre israélien de l'Économie et de l'Industrie Nir Barkat ont signé le 25 juillet en Israël l'Accord de libre-échange Vietnam - Israël (VIFTA), sous la présence du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et du vice-Premier ministre vietnamien Tran Luu Quang, en visite dans ce pays.La signature du VIFTA marque le résultat des efforts inlassables des deux pays après une période de 7 ans avec 12 sessions de négociations.En particulier, Israël est le premier pays d'Asie occidentale avec lequel le Vietnam a signé un accord de libre-échange (ALE), et le Vietnam est également le premier pays d'Asie du Sud-Est avec lequel Israël a signé un ALE.Israël est actuellement l'un des principaux partenaires commerciaux, d'investissement et de coopération du travail du Vietnam en Asie occidentale.Le VIFTA se compose de 15 chapitres et de plusieurs appendices concernant le commerce des marchandises, les services - investissement, les règles d'origine, les obstacles techniques au commerce (OTC), les mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS), les douanes, les recours commerciaux, l’achat du gouvernement, les questions juridiques et institutionnelles.Avec les accords parvenus dans tous les chapitres du VIFTA, les deux parties s'attendent à ce que le commerce bilatéral connaisse une croissance remarquable, atteignant bientôt trois milliards de dollars et plus dans les temps à venir.En outre, la signature et la mise en œuvre du VIFTA créeront une prémisse favorable pour le Vietnam non seulement de promouvoir les exportations de ses produits majeurs vers Israël, mais ég ale ment d'avoir la possibilité d'accéder à d'autres marchés au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et en Europe du Sud.A l’inverse, outre le marché vietnamien de plus de 100 millions de personnes, les biens et les technologies d'Israël ont la possibilité d'accéder aux marchés de l'ASEAN, de l'Asie-Pacifique et des principales économies dans 16 ALE auxquels le Vietnam a adhéré. - VNA