Le ministre vietnamien de l’Industrie et du Commerce Nguyen Hong Dien à la conférence. Photo: VNA

Pékin (VNA) – Une conférence de promotion du commerce, de l’investissement et de la coopération économique entre le Vietnam et la Chine a eu lieu lundi 10 avril dans la province de Hainan, au Sud de Chine, réunissant environ 120 sociétés et groupes de production et d’exportation dans l’agriculture, l’aquaculture et d’autres domaines des deux pays.



L’événement a été coprésidé par le ministre vietnamien de l’Industrie et du Commerce Nguyen Hong Dien et le secrétaire du Comité du Parti communiste chinois (PCC) pour la province de Hainan, Feng Fei.

Le ministre Nguyen Hong Dien a souligné que la Chine, et les localités chinoises en particulier, jouaient toujours un rôle particulièrement important dans la politique de développement de la coopération dans l’économie, le commerce et l'industrie du gouvernement vietnamien.

Il a affirmé qu’avec la position et le rôle stratégiques de Hainan dans le commerce international, le potentiel de coopération économique et commerciale entre cette localité chinoise et les provinces vietnamiennes reste énorme, promettant d’apporter des avantages pratiques pour les deux parties.

Lors de la conférence, le ministre Nguyen Hong Dien a demandé au Comité provincial du PCC de Hainan, aux autorités provinciales et au ministère chinois du Commerce d’aider le ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce à accomplir rapidement les procédures nécessaires pour créer un bureau de promotion du commerce dans la ville de Haikou en 2023 et de coordonner pour signer et mettre en œuvre efficacement un protocole d’accord sur le renforcement de la coopération économique et commerciale entre le ministère vietnamien et les autorités de Hainan.

Il leur a proposé d’organiser davantage des activités de promotion commerciale et d"encourager les entreprises des deux pays à participer aux activités importantes de promotion commerciale de chaque partie.

Il a également exhorté à accélérer l’ouverture du marché chinois pour les fruits vietnamiens, notamment la noix de coco, partager et échanger régulièrement des informations entre les agences des deux parties.

Le ministre Nguyen Hong Dien a également suggéré aux entreprises des deux pays, notamment celles de la province de Hainan, d’échanger et connecter activement des informations sur la demande et les réglementations du marché et les politiques commerciales de chaque pays, de participer aux expositions internationales organisées dans chaque pays, de promouvoir la coopération et d’accorder des incitations pour les entreprises vietnamiennes, etc.

Lors de cet événement, le ministère de l’Industrie et du Commerce et les autorités de la province de Hainan ont présenté l’orientation de la coopération au développement économique et commercial entre les deux pays, ainsi que des opportunités et potentiels de coopération dans le commerce et l’investissement.

Il s'agit d'une bonne occasion pour les entreprises vietnamiennes et chinoises, celles de Hainan en particulier à échanger, connecter et promouvoir leur coopération afin d’augmenter les importation et les exportations de produits agricoles et de pêche du Vietnam vers la Chine.

Selon les statistiques de Hainan, en 2022, la valeur d'échanges commericaux entre les localités vietnamiennes et Hainan ont atteint 1,35 milliard de dollars, en hausse de 56% en rythme annuel. Le Vietnam était le 7e partenaire commercial et le 8e marché d’importation de la province de Hainan. -VNA