Hanoï, 14 février (VNA) – Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son et son homologue salvadorienne Alexandra Hill Tinoco en visite officielle au Vietnam du 14 au 16 février, sont parvenus à un consensus sur les orientations et les mesures visant à renforcer la coopération bilatérale lors d’un entretien 1e 14 février à Hanoï.

Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son et son homologue salvadorienne Alexandra Hill Tinoco. Photo : VNA

Les deux parties intensifieront l'échange de délégations à tous les niveaux, consolideront les mécanismes de coopération et organiseront la deuxième consultation politique au niveau des vice-ministres des Affaires étrangères dans les temps à venir.Ils s'emploieront également à favoriser la coopération dans les domaines de l'économie, du commerce et de l'investissement en utilisant les forces de chaque partie et en se soutenant mutuellement dans des domaines tels que l'agriculture, les habillements, les textiles et les composants électroniques du Vietnam, et le tourisme et la pêche d'El Salvador, tout en facilitant le échange de délégations d'entreprises.Saluant de la première visite de Mme Alexandra Hill Tinoco au Vietnam en sa qualité de ministre des Affaires étrangères, Bui Thanh Son a fait l'éloge de l'ouverture par El Salvador de son ambassade au Vietnam à cette occasion, la qualifiant d'étape importante contribuant au renforcement des relations bilatérales.Le Vietnam attache de l'importance à l'amitié traditionnelle avec El Salvador et espère approfondir la coopération entre les deux pays, notamment dans les domaines de l'économie, du commerce, des investissements, de l'agriculture, de la sécurité alimentaire, de la science et de la technologie, de la culture, de l'éducation et des échanges entre les deux peupless, a déclaré le ministre Bui Thanh Son.Il a suggéré que les deux parties maintiennent une coordination étroite et un soutien mutuel lors des organisations internationales et des forums multilatéraux.Pour sa part, Mme Alexandra Hill Tinoco a déclaré que le gouvernement du Salvador, dans sa politique extérieure, attache toujours de l'importance et souhaite renforcer les relations avec le Vietnam.Concernant l'ouverture de l'ambassade d'El Salvador au Vietnam, l'une des deux premières ambassades ouvertes par le pays en Asie du Sud-Est, la ministre a souligné qu'elle contribuera à promouvoir les relations bilatérales dans tous les domaines.Elle a convenu que les deux pays se coordonneront étroitement pour élargir la coopération bilatérale et multilatérale pour les intérêts de leur peuple, et contribuer à résoudre les défis mondiaux.- VNA