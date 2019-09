Le secrétaire du Comité du Parti pour Hanoi, Hoang Trung Hai (gauche) et le président du Conseil de l’Etat et président du Conseil des ministres, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Photo: VNA



La Havane (VNA) – Hoang Trung Hai, membre du Bureau politique et secrétaire du Comité du Parti pour Hanoi, accompagnée d’une délégation vietnamienne, a effectué une visite de travail du 9 au 13 septembre à Cuba.

Hoang Trung Hai a eu des entrevues avec le premier secrétaire du Comité central du Parti communiste de Cuba, Raúl Castro Ruz, et le président du Conseil de l’Etat et président du Conseil des ministres, également membre du Bureau politique, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

Les deux parties ont échangé leurs expériences sur la construction du socialisme dans chaque pays, affirmant leur détermination à promouvoir la coopération socio-économique afin d'approfondir les relations d'amitié traditionnelles entre les deux pays.

Hoang Trung Hai a affirmé le sentiment et le soutien du peuple vietnamien accordés à la cause révolutionnaire du peuple cubain en général et à l’actualisation du modèle de croissance de Cuba en particulier.

Lors d’une rencontre avec José Ramón Machado Ventura, deuxième secrétaire du CC du PCC, Hoang Trung Hai a exprimé sa conviction qu'avec la volonté forte, l'expérience et la direction du PCC, le peuple cubain surmonterait les difficultés actuelles pour poursuivre la voie du développement qu'il a choisi.

Il a également réaffirmé que le peuple vietnamien était aux côtés et continue à être aux côtés du peuple cubain dans tous les parcours historiques.

Lors de sa visite, le secrétaire du Comité du Parti pour Hanoi Hoang Trung Hai s’est entretenu avec le secrétaire du Comité du Parti pour La Havane, Luis Antonio Torres Iríbar.

Hoang Trung Hai s'est entretenu avec le secrétaire du Comité du Parti pour La Havane, Luis Antonio Torres Iríbar. Photo: VNA



Les deux parties ont partagé leurs expériences dans le processus de développement des deux capitales, soulignant le rôle de Hanoi et de La Havane comme centre politique, économique, social et culturel de chaque pays dans le Renouveau au Vietnam et dans l'actualisation du modèle socio-économique à Cuba.

Hoang Trung Hai a souhaité voir les deux capitales déployer de nombreux projets pour contribuer concrètement au développement de la relation bilatérale traditionnelle.

Il a également eu une séance de travail avec le vice-président du Conseil des ministres, Ricardo Cabrisas Ruiz, au cours de laquelle les deux parties ont discuté de la coopération bilatérale, notamment dans les domaines potentiels mais inexploités.

Durant son séjour, la délégation vietnamienne s’est rendue à l’école primaire Vo Thi Thang implantée à La Havane et a participé à d’autres événements. -VNA