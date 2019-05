Le général de corps d’armée Nguyen Chi Vinh, vice-ministre de la Défense (droite) rencontre le général Raul Castro, premier secrétaire du Comité central du Parti communiste cubain à La Havane le 8 mai. Photo: VNA

La Havane (VNA) – Le général Raul Castro, premier secrétaire du Comité central du Parti communiste cubain a reçu le 8 mai à La Havane une délégation du ministère vietnamien de la Défense dirigée par le général de corps d’armée Nguyen Chi Vinh, vice-ministre de la Défense, en visite officielle à Cuba et pour participer au dialogue des politiques de défense bilatérales.

Le général Raul Castro a affirmé que la coopération dans la défense était un contenu important dans les relations entre les deux Partis, deux Etats. Il a apprécié des efforts de deux parties ces derniers temps pour concrétiser des contenus de coopération dans la matière.

Pour sa part, le général de corps d’armée Nguyen Chi Vinh, vice-ministre vietnamien de la Défense, a affirmé que le Vietnam souhaitait renforcer les bonnes relations entre les forces armées de deux pays en particulier et entre le Parti, l’Etat et le peuple vietnamiens et cubains en général.

Il a souligné que les liens bilatéraux en matière de défense avaient été approfondis au cours des dernières années, contribuant ainsi à la paix dans la région et du monde ainsi qu’à l'amélioration de la capacité de défense de chaque pays.

La coopération est intensifiée dans divers secteurs tels que l'éducation et la formation militaires, la médecine militaire et l'industrie de la défense, a-t-il souligné, ajoutant que les deux ministères de la Défense mettaient en place un dossier sur 60 ans de l’établissement du partenariat de défense entre le Vietnam et Cuba.-VNA