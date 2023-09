Le vice-Premier ministre Tran Hong Ha. Photo: VNA



La Havane (VNA) - Sur invitation du gouvernement de Cuba qui assume la présidence du Groupe des pays en développement (G77) et de la Chine, le vice-Premier ministre vietnamien Tran Hong Ha participera au Sommet du G77 et de la Chine (G77 Chine) et effectuera une visite de travail à Cuba du 15 au 18 septembre.



La visite du vice-Premier ministre à Cuba serait la continuation des visites et des rencontres de haut niveau entre les deux pays, a estimé l'ambassadeur du Vietnam à Cuba Nguyen Thanh Tung, lors d'une interview accordée à l'Agence vietnamienne d'Information (VNA).



Selon lui, cette visite se déroulera au moment où le Vietnam et Cuba célèbrent les 50 ans de la première visite du leader Fidel Castro Ruz au Vietnam (du 12 au 17 septembre 1973), devenant ainsi le premier et le seul dirigeant étranger à visiter la zone libérée du Sud du Vietnam à Quang Tri.



Ce sera également l'occasion de discuter et de convenir avec les hauts dirigeants du Parti et du gouvernement cubains des orientations et des mesures concrètes visant à continuer de concrétiser les accords de haut niveau entre les dirigeants des deux pays pour approfondir la solidarité fraternelle traditionnelle, la coopération intégrale et la confiance mutuelle entre les Partis, les États et les peuples du Vietnam et de Cuba, renforcer la coopération économique, commerciale et d'investissement, ainsi que la coopération et le soutien mutuel au sein des organisations internationales et des forums multilatéraux.

L'ambassadeur du Vietnam à Cuba Le Thanh Tung. Photo: VNA



Avec les significations importantes de cette visite, le gouvernement cubain a décidé d'accueillir le vice-Premier ministre Tran Hong Ha avec les rites équivalents à ceux réservés aux chefs d'État ou chefs de gouvernement des pays membres lors de leur participation au prochain Sommet, a fait savoir l'ambassadeur Le Thanh Tung.



Le Sommet du G77 Chine qui aura lieu les 15 et 16 septembre à Cuba, verra la participation de plus de 100 délégations de haut niveau des pays membres, du secrétaire général de l'ONU et des représentants d'une dizaine d'organisations régionales et internationales.



En tant que membre fondateur du G77, la délégation vietnamienne apportera une contribution positive et importante au succès du Sommet, notamment en partageant les expériences du Vietnam dans l'élaboration de politiques, l'édification et la mise en œuvre de stratégies nationales de développement scientifique et technologique, de transition numérique, de transition verte, de développement durable, ainsi que les relations du Vietnam avec d'autres pays...



En outre, elle proposera des initiatives et des solutions pour promouvoir la coopération Sud-Sud, la coopération entre les pays en développement et les pays développés dans le domaine des sciences, des technologies et de l'innovation, a conclu l'ambassadeur vietnamien. -VNA